Michoacán.- Una agente del Ministerio Público y su esposo, un ingeniero en sistemas , también de la Fiscalía de Michoacán, fueron víctimas de un ataque a tiros en la tenencia de Guacamayas, municipio de Lázaro Cárdenas.

El hecho ocurrió en la colonia Ejidal, donde la mujer perdió la vida y su esposo quedó gravemente lesionado.

Los reportes indican que, Enriqueta N, fue alcanzada por la lluvia de balas al bajar de su vehículo y murió de un impacto de proyectil de arma de fuego en el tórax.

Su esposo, Joel N, también recibió disparos y fue trasladado a un hospital de esa ciudad portuaria, donde se reporta muy grave en su estado de salud.

La FGE ya investiga el móvil de la ofensiva delictiva e inició las investigaciones que la lleven a los responsables de esta agresión armada en contra de su personal.