Monterrey. – A casi dos años después de los hechos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) responsabilizó a Protección Civil Estatal y de San Pedro por la caída del escenario durante un mitin de Movimiento Ciudadano, donde murieron 10 personas y más de 200 resultaron lesionadas, en 2024.

La Recomendación 011VG/2026 incluyó el exhorto a las autoridades estatales y municipales de ofrecer una disculpa pública y realizar un homenaje a las víctimas del evento ocurrido durante un evento de campaña del excandidato a presidente, Jorge Álvarez Máynez.

“Al momento de los hechos existía una situación de riesgo real e inmediato para un grupo de personas (ráfagas de viento anticipadas por el Sistema Meteorológico Nacional –por lo menos– un día antes de los hechos). Las autoridades responsables desconocían la presencia de ese riesgo.

Frente a ese desconocimiento, las autoridades responsables fueron omisas en adoptar las medidas necesarias y razonables para prevenirlo o evitarlo; y, en esa medida, prevenir y evitar las trasgresiones arbitrarias sobre el ejercicio de los derechos a la vida y a la integridad personal de diversas personas”, señaló el organismo.

El documento señala que las autoridades responsables fueron omisas en regular y fiscalizar adecuadamente al particular que organizó e instaló el evento público en el Parque El Obispo, en San Pedro Garza García.

“Por lo tanto, a la luz de una opinión científica, técnica y especializada en ingeniería de estructuras temporales, para ambas autoridades responsables era materialmente previsible el colapso del escenario cuya instalación se autorizó en el evento ya multicitado, celebrado el 22 mayo de 2024”, señaló la CEDHNL.

El organismo dirigió el documento a los directores de Protección Civil de Nuevo León y de San Pedro, Erik Teódulo Cavazos Cavazos y a Gilberto Almaguer Melendez, respectivamente.

“Coordinarse para la celebración de un acto público en el que se declare oficialmente lo acontecido en relación con los hechos acaecidos el día del evento, se revele la verdad de los hechos vinculados con esa situación y se ofrezca una disculpa pública por la trasgresión a los derechos humanos a la vida, a la integridad y a la salud de las víctimas.

En un plazo no mayor a 06-meses, coordinarse para elegir y organizar un acto conmemorativo en honor a las víctimas reconocidas en la presente Recomendación”, señala.

