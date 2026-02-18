Más Información

Pensiones doradas: LyFC, Pemex, CFE; las empresas con subsidios exorbitantes para sus jubilados

Pensiones doradas: LyFC, Pemex, CFE; las empresas con subsidios exorbitantes para sus jubilados

Del curul a la casa... pero de los famosos; la licencia de Sergio Mayer en San Lázaro y otros escándalos del diputado morenista

Del curul a la casa... pero de los famosos; la licencia de Sergio Mayer en San Lázaro y otros escándalos del diputado morenista

Fallece el pintor Roger von Gunten, miembro de la generación de la Ruptura

Fallece el pintor Roger von Gunten, miembro de la generación de la Ruptura

Nicolás Maduro y su esposa reciben visita consular en prisión de Nueva York; para facilitarles "cualquier servicio que necesitaran"

Nicolás Maduro y su esposa reciben visita consular en prisión de Nueva York; para facilitarles "cualquier servicio que necesitaran"

Detectan que Marx Arriaga también tenía aviadores en su oficina de la SEP

Detectan que Marx Arriaga también tenía aviadores en su oficina de la SEP

Cuernavaca, Mor.- El presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Ramón Castro Castro, dio inicio al tiempo de con el Miércoles de Ceniza, y en su mensaje afirmó que la imposición del sacramental no debe entenderse como un símbolo decorativo, sino como una urgencia de conversión interna y reconciliación ante la crisis social que atraviesa el país.

En su homilía, en la Catedral de Cuernavaca, el jerarca católico subrayó que la frase litúrgica “polvo eres y al polvo volverás” sitúa al creyente frente a la verdad de su fragilidad y recuerda que el periodo de 40 días que hoy comienza, es una oportunidad de gracia para modificar conductas en una nación marcada por lutos acumulados y comunidades fracturadas por la .

Lee también

El obispo de Cuernavaca precisó que la Cuaresma no puede limitarse a costumbres heredadas o prácticas externas, ya que la realidad de México, definida por jóvenes sin horizonte y una creciente desigualdad, exige que el ayuno y la abstinencia se traduzcan en una reforma espiritual profunda que preceda a cualquier cambio institucional.

Castro Castro advirtió que ninguna estructura social o política puede sostenerse sin corazones renovados, y aseguró que si no existe una transformación del interior, las leyes se vacían y la sociedad se encamina a nuevas fracturas, por lo que instó a los fieles a no desperdiciar este ejercicio de reflexión en momentos de inestabilidad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]