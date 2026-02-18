Cuernavaca, Mor.- El presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Ramón Castro Castro, dio inicio al tiempo de Cuaresma con el Miércoles de Ceniza, y en su mensaje afirmó que la imposición del sacramental no debe entenderse como un símbolo decorativo, sino como una urgencia de conversión interna y reconciliación ante la crisis social que atraviesa el país.

En su homilía, en la Catedral de Cuernavaca, el jerarca católico subrayó que la frase litúrgica “polvo eres y al polvo volverás” sitúa al creyente frente a la verdad de su fragilidad y recuerda que el periodo de 40 días que hoy comienza, es una oportunidad de gracia para modificar conductas en una nación marcada por lutos acumulados y comunidades fracturadas por la violencia.

El obispo de Cuernavaca precisó que la Cuaresma no puede limitarse a costumbres heredadas o prácticas externas, ya que la realidad de México, definida por jóvenes sin horizonte y una creciente desigualdad, exige que el ayuno y la abstinencia se traduzcan en una reforma espiritual profunda que preceda a cualquier cambio institucional.

Castro Castro advirtió que ninguna estructura social o política puede sostenerse sin corazones renovados, y aseguró que si no existe una transformación del interior, las leyes se vacían y la sociedad se encamina a nuevas fracturas, por lo que instó a los fieles a no desperdiciar este ejercicio de reflexión en momentos de inestabilidad.

