La organización Tejiendo Redes Infancia hizo un llamado a no ejercer prejuicios adultocentristas que consideren inferiores o irresponsables a niñas, niños y adolescentes “Therians”, pues podría incrementarse el riesgo de ciberacoso, acoso escolar y estigma.

En las últimas semanas, se viralizaron videos y entrevistas de jóvenes “therians”, quienes se identifican y actúan como animales. En redes sociales como TikTok e Instagram, las juventudes se muestran usando máscaras de perritos, gatos, zorros y otros animales, y a su vez, adoptan su forma de moverse y caminar.

La organización advirtió que existe un riesgo a la estigmatización y la violencia digital, lo que puede afectar el derecho a la no discriminación, a la integridad personal, a la participación y a la vida cultural en línea, sobre todo si escuelas o autoridades responden con sanciones generalizadas o exposición pública.

La ONG hizo un llamado a acompañar sin estigma y de manera no invasiva, para observar posibles aislamientos, hostigamiento, autolesiones, acoso escolar o violencia digital en estos jóvenes. Señaló que la Observación general 25 del Comité de los Derechos del Niño establece que niñas, niños y adolescentes tienen derechos en el entorno digital y que las respuestas estatales deben priorizar protección y alfabetización, sin convertir la “seguridad” en censura o castigo identitario (Comité de los Derechos del Niño, 2021).

“En las últimas semanas, un reto viral asociado a la etiqueta “therian” ha escalado en redes sociales y, a través de notas de prensa, se instaló como “noticia” que alarma a personas adultas por supuestas afectaciones a la salud mental adolescente, mientras habilita olas de burla y hostilidad”, indicó la organización.

Explicó que el llamado “fandom peludo” tiene una amplia expresión en la última década, principalmente en los Estados Unidos, como parte de las culturas juveniles asociadas al cosplay. Informó que existen otras comunidades llamadas Therians u Otherkin que se socializan en entornos digitales, donde circulan vocabularios, guiones y pertenencia a una vivencia identitaria “other-than-human” que no significan necesariamente un padecimiento psiquiátrico o disociación con la realidad.

Juan Martin Pérez García coordinador de Tejiendo Redes Infancia, exhortó a medios de comunicación a no estigmatizar y, en cambio, ofrecer información verificada sobre las condiciones identitarias propias de la edad, el desarrollo psicológico y las expresiones culturales en el entorno digitales. Describió que el estigma puede ser el principal riesgo y solo las instituciones de salud pública pueden ofrecer un diagnóstico y tratamiento.

“Sugerimos partir de no ridiculizar ni convertir el reto en espectáculo: evitar titulares patologizantes, analogías de “peligro” y el uso de imágenes humillantes”, aconsejó la organización.

Por último, llamó a proteger la identidad, evitar publicar nombres, escuela, ubicación, cuentas o “pantallazos” que permitan doxxing: “si se citan videos, describe el formato sin incrustar clips que amplifiquen el daño”.

