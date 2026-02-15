En la Zona Metropolitana del Valle de México, principalmente en algunos municipios mexiquenses como Ecatepec y Nezahualcóyotl, así como en alcaldías de la Ciudad de México, pese a las alertas, se mantiene latente el peligro para niños y adolescentes de ser víctimas de ciberdelitos que incluyen extorsión, material de abuso sexual infantil, venta de sustancias ilegales y ciberacoso.

“Las redes sociales se convirtieron en un canal directo para la venta de sustancias ilegales a menores de edad en el municipio”, alertó Edmundo Esquivel Fuentes, director operativo de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec.

“Utilizan las redes, tecnología, el TikTok, la mayor de las ventas de marketplace, y estos que se utilizan para vender brownies, para vender los tasers, para vender los vapes y evidentemente disfrazados de otros nombres”, dijo.

Lee también Prevén lograr inmunidad comunitaria contra sarampión en CDMX en un mes; van más de 1 millón 62 mil capitalinos vacunados

Los delincuentes emplean catálogos con códigos QR, páginas de Facebook y aplicaciones de ventas. La distribución ocurre a domicilio.

Las áreas de prevención del delito detectaron esta práctica mediante operativos como Mochila de Paz y pláticas en secundarias y bachilleratos.

No registran detenidos por esta modalidad específica, aunque el año pasado identificaron al menos uno o dos catálogos y notificaron a la Marina para intervención en inteligencia de redes.

El funcionario aclaró que no cuentan con evidencia de que los vendedores pertenezcan a grupos delictivos organizados, pero sí requieren suministro de redes para operar. “Para distribuir (la mercancía) forman parte de alguna red que le suministra estos temas y que finalmente rompen con estos pactos sociales de distribuir ese tipo de sustancias”, señaló.

Lee también Los transportistas ya no podrán circular en Edomex de día

Esquivel documentó 23 casos de llamadas cruzadas o extorsivas con menores como víctimas; “11 presentan posible vínculo con la plataforma Roblox”.

“Cualquier tipo de cambio de conducta que pudiera estar alertando, de manera pronta el hecho y ese cambio de conducta inmediatamente tendría que estar vinculado con una supervisión de con quién están nuestros hijos, con quién están hablando, sobre qué están hablando”, señaló.

Para llamadas cruzadas propuso un plan familiar: no contestar llamadas desconocidas, no entregar información personal, validar emergencias con un tercero adulto, no salir del domicilio y contar con números de emergencia a la mano.

Lee también ¿Necesitas escanear un documento? Usa tu celular

En Nezahualcóyotl, Vicente Ramírez García, comisario de Seguridad Ciudadana, identificó el sexting como la modalidad más frecuente: “Sobre todo el tema de lo que tiene que ver con sexting. Eso es lo más que tenemos en los menores”.

Localizaron al menos cinco casos donde niños intercambian información íntima que luego circula en la escuela. El ciberbullying ocupa el segundo lugar: “El ciberbullying también se da mucho”, reconoció.

En 2025 atendieron 10 casos. En un incidente, una estudiante envió fotos íntimas a un adulto que fingía una relación; el sujeto exigió 5 mil pesos para no difundirlas, y después de un segundo pago de 3 mil pesos, la policía municipal intervino y detuvo al responsable.

Lee también Las redes sociales y la niñez

Ramírez propuso protocolos claros en escuelas: “Nos hace falta mucho trabajo que hacer con las escuelas, sobre todo con los directores, porque muchas veces carecen también de un protocolo y yo creo que tenemos que caminar juntos”. Recomendó capacitaciones sobre ciberbullying, sexting, fraudes, extorsiones y robos de identidad, y desconfiar de mensajes sospechosos.

Otras modalidades detectadas incluyen fraudes virtuales, como compras en páginas de internet de productos que nunca llegan, aunque no identificaron víctimas menores directas en esta variante. También mencionó retos virales en aplicaciones y redes, con dos casos atendidos en secundarias durante 2025.

“Afortunadamente no todos han tenido tratamientos, y bueno pues ahí vamos también incursionando en las escuelas con esos temas, en todas estas variantes que tienen que ver con el internet y las redes sociales”, indicó.

Lee también Víctima de violencia digital, una de cada cinco mujeres

Ramírez recordó que la frecuencia de estos eventos llevó a crear y reforzar la unidad cibernética municipal. Mencionó el robo de cuentas de WhatsApp, moda en 2024 que disminuyó tras difundir tips de verificación en dos pasos, aunque persisten reportes aislados.

En Nezahualcóyotl y Ecatepec las autoridades locales han reforzado unidades cibernéticas y campañas preventivas para abordar estas modalidades, que suelen iniciarse en plataformas como Instagram, WhatsApp o videojuegos con chat.

Problema latente

Ramón Beltrán, secretario ejecutivo del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, explicó que desde 2020 y hasta el inicio de este 2026, el organismo apoyó a 3 mil 214 menores víctimas de ciberdelitos, pero recibieron casi 26 mil llamadas en ese lapso.

Lee también Sheinbaum garantiza investigación "mucho más profunda" sobre mineros secuestrados en Sinaloa; no descarta la extorsión

De ese total, precisó que “41% de esas atenciones correspondió a extorsiones sexuales, mientras que 38% se relacionó con material de abuso sexual infantil (MASI)”. Esos dos delitos concentraron la mayor parte de los casos atendidos en el periodo 2020-2026.

Los reportes bajaron 13.8% entre 2024 y 2025 gracias a campañas en medios, acciones de la Fiscalía General de Justicia capitalina, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el C5 y los 11 módulos del consejo en estaciones de Metro, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), terminales de autobuses y la Central de Abasto de Iztapalapa.

“La lucha continúa porque el delito afecta no sólo a los niños, sino al núcleo familiar completo”. De los acompañamientos, 58% provino de entidades fuera de la Ciudad de México, principalmente del Estado de México, Jalisco y Guanajuato. La línea 55 5533 5533 opera las 24 horas, responde en menos de 10 segundos y cuenta con 263 sicólogos y abogados capacitados.

Lee también “¡No fue confusión, fue extorsión!"; mineros marchan en Zacatecas por compañeros asesinados en Sinaloa

Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 100.2 millones de personas utilizan internet en México.

De ellas, alrededor de 10 millones son menores de 18 años, y 12.8% corresponde a adolescentes de 12 a 17 años. En la Zona Metropolitana del Valle de México la penetración de internet en hogares urbanos supera el promedio nacional, lo que aumenta la exposición a este tipo de delitos.

Beltrán identificó como vectores principales videojuegos con chat como Roblox, Free Fire y el juego de Fortnite, “donde adultos se hacen pasar por menores para iniciar conversaciones”. También, destacó redes sociales como Instagram, Facebook y WhatsApp, que facilitan el contacto rápido. La mayoría de los casos involucra grupos criminales dedicados a la explotación infantil, aunque algunos operan de forma solitaria.

Lee también Internet seguro: lo que no deberías hacer al usar una red wifi pública

Las víctimas se concentran entre edades de 10 y 17 años: 44% en el rango de 10 a 16-17 años; 40%, de 12 a 15 años; 3%, menores de 11 años, y 13% sin edad especificada. En casos extremos, menores resultan reclutados y explotados por organizaciones delictivas.

Beltrán recomendó a adultos “reconocer que internet representa una puerta abierta a contenidos nocivos y delitos”; instalar filtros y aplicaciones de control parental; supervisar el uso de celulares.

Las denuncias sobre este tipo de casos pueden ser presentadas vía telefónica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.