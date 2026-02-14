Más Información

La Comisión Ambiental de la Megalópolis () informó que a partir de las 20:00 horas del día de hoy se suspende la contingencia ambiental, esto debido a que los análisis de modelos de pronóstico meteorológico y de calidad del aire muestran para mañana mejores condiciones para la dispersión de los contaminantes.

Debido a la suspensión de contingencia ambiental, el programa también se suspende.

