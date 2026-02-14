La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que a partir de las 20:00 horas del día de hoy se suspende la contingencia ambiental, esto debido a que los análisis de modelos de pronóstico meteorológico y de calidad del aire muestran para mañana mejores condiciones para la dispersión de los contaminantes.

Debido a la suspensión de contingencia ambiental, el programa Hoy No Circula también se suspende.

Lee también: Gobierno de CDMX condena agresiones durante operativo de retiro de comerciantes en la Cuauhtémoc; llama al diálogo y la concertación

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/bmc