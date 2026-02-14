Más Información
Recuento de violencia contra políticos en lo que va de 2026; alcaldes han sido baleados o víctimas de otro delito
“¡No fue confusión, fue extorsión!"; mineros marchan en Zacatecas por compañeros asesinados en Sinaloa
Marx Arriaga se atrinchera en la SEP y transmite en vivo; Comités de la Nueva Escuela Mexicana rechazan destitución
Ofrecen cargo en el extranjero a Marx Arriaga, pero lo rechaza; se le planteó participar en otra área: Mario Delgado
Hijos de capos mexicanos estuvieron en escuela de élite de EU: Departamento de Tesoro; pagaron hasta 102 mil 235 dls por año
La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que a partir de las 20:00 horas del día de hoy se suspende la contingencia ambiental, esto debido a que los análisis de modelos de pronóstico meteorológico y de calidad del aire muestran para mañana mejores condiciones para la dispersión de los contaminantes.
Debido a la suspensión de contingencia ambiental, el programa Hoy No Circula también se suspende.
Lee también: Gobierno de CDMX condena agresiones durante operativo de retiro de comerciantes en la Cuauhtémoc; llama al diálogo y la concertación
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/bmc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]