Chumel Torres y Verástegui reaccionan a la nueva tendencia “Therians”; esto dijeron

En los últimos días, los therians se han convertido en un auténtico fenómeno viral en redes sociales, despertando curiosidad entre jóvenes y encendiendo el debate entre padres de familia y figuras públicas.

En países como Argentina, varios clips donde personas caminan en cuatro patas o actúan como animales en espacios públicos se han hecho tendencia, generando miles de comentarios divididos entre quienes defienden la libertad de expresión y quienes cuestionan el trasfondo psicológico del movimiento.

Chumel Torres y Verástegui reaccionan a la nueva tendencia “Therians”

Entre las figuras públicas que se han pronunciadol sobre la tendencia se encuentra el comunicador Chumel Torres, quien publicó en su cuenta de X (antes Twitter) un mensaje en tono burlón donde afirmó que “antes, a los Therians los buleábamos y ya eran ciudadanos normales de provecho”, comentario que rápidamente generó reacciones divididas.

Por su parte, el actor y productor Eduardo Verástegui expresó preocupación ante el crecimiento del fenómeno. A través de la misma red social, compartió un video de una entrevista transmitida por el medio argentino "La Nación Más", donde aparece una mujer que se identifica como therian. En su publicación, el actor señaló que incluso estaría dispuesto a aportar dinero para que quienes se asumen como therians reciban tratamiento psiquiátrico.

En otro mensaje, añadió que a generaciones anteriores les habría parecido impensable que se cuestionaran ciertas definiciones básicas, acompañando su postura con una imagen que reforzaba su argumento sobre identidad y percepción.

¿Qué es el fenómeno de los Therians y por qué genera polémica?

El movimiento de los Therians está integrado por personas que afirman identificarse profundamente con animales, especialmente gatos, perros y otras especies domésticas. Esta identificación no se limita a lo simbólico: incluye la adopción de comportamientos instintivos y la representación física mediante accesorios específicos.

Entre los elementos más utilizados destacan máscaras, colas de pelo sintético, collares, correas, así como guantes y calcetines con forma de patas que simulan garras y pelaje. Estos accesorios permiten construir una identidad visual que refuerza su conexión con el animal con el que dicen sentirse identificados.

