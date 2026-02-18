Más Información

Miércoles de Ceniza 2026: ¿por qué no se debe comer carne hoy, 18 de febrero?; conoce la historia detrás de este día

Salinas Pliego lanza peculiar sugerencia contra los "Therians"; esto dijo

Simulacro regional 2026: ¿a qué hora sonará la alerta sísmica HOY en CDMX y Edomex?

Caos digital y humor: YouTube sufre interrupción global y desata ola de memes

¿Qué anuncia un colibrí cuando entra a tu hogar?; el significado espiritual, según el Feng Shui

Este 18 de febrero comienza la , uno de los periodos más importantes del calendario litúrgico católico. La jornada arranca con el Miércoles de Ceniza, fecha que marca el inicio de 40 días de preparación espiritual rumbo a la Pascua.

Miércoles de Ceniza 2026. Foto: Creada con IA (ChatGPT)
Durante este tiempo, miles de fieles en el mundo practican el ayuno, la oración y actos de penitencia como una forma de reflexión y renovación interior.

¿Qué simboliza el Miércoles de Ceniza?

La imposición de la ceniza en la frente es uno de los rituales más representativos de la tradición católica. Al recibirla, los sacerdotes pronuncian la frase: “Acuérdate que eres polvo y al polvo volverás”, recordando la fragilidad de la vida humana y la necesidad de conversión.

Miércoles de Ceniza 2026. Foto: Gabriel Pano / El Universal
De acuerdo con el portal oficial de la Orden de Predicadores (Dominicos), esta celebración invita a realizar un examen profundo de las acciones y actitudes personales, iniciando un camino de purificación espiritual.

¿Por qué no se come carne en el Miércoles de Ceniza?

La abstinencia de carne roja durante el Miércoles de Ceniza y los viernes de Cuaresma es una práctica que se remonta al siglo II. Esta tradición tiene un sentido penitencial y simbólico dentro de la fe cristiana.

¿Por qué no se come carne en el Miércoles de Ceniza?. Foto: Imagen generada con IA
Históricamente, la carne ha estado relacionada con la abundancia, la celebración y el placer. Por ello, renunciar a ella representa un acto de humildad y sacrificio. En contraste, se permite el consumo de pescado y aves, alimentos considerados más sencillos y vinculados con el agua y el cielo.

El pescado es uno de los alimentos que se pueden comer durante el miércoles de ceniza. Foto: Freepik
Además, la abstinencia honra los 40 días que Jesús pasó en el desierto en ayuno, fortaleciendo el espíritu de sacrificio y preparación hacia la Semana Santa.

¿Cuándo aplica la abstinencia?

La restricción de no comer carne se observa el Miércoles de Ceniza, todos los viernes de Cuaresma y el Viernes Santo. Para muchos creyentes, sustituir la carne por pescado no solo cumple con la norma religiosa, sino que simboliza respeto por el sacrificio de Cristo.

