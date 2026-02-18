Miércoles de Ceniza 2026: ¿por qué no se debe comer carne hoy, 18 de febrero?; conoce la historia detrás de este día

Este 18 de febrero comienza la Cuaresma, uno de los periodos más importantes del calendario litúrgico católico. La jornada arranca con el Miércoles de Ceniza, fecha que marca el inicio de 40 días de preparación espiritual rumbo a la Pascua.

Durante este tiempo, miles de fieles en el mundo practican el ayuno, la oración y actos de penitencia como una forma de reflexión y renovación interior.

¿Qué simboliza el Miércoles de Ceniza?

La imposición de la ceniza en la frente es uno de los rituales más representativos de la tradición católica. Al recibirla, los sacerdotes pronuncian la frase: “Acuérdate que eres polvo y al polvo volverás”, recordando la fragilidad de la vida humana y la necesidad de conversión.

De acuerdo con el portal oficial de la Orden de Predicadores (Dominicos), esta celebración invita a realizar un examen profundo de las acciones y actitudes personales, iniciando un camino de purificación espiritual.

¿Por qué no se come carne en el Miércoles de Ceniza?

La abstinencia de carne roja durante el Miércoles de Ceniza y los viernes de Cuaresma es una práctica que se remonta al siglo II. Esta tradición tiene un sentido penitencial y simbólico dentro de la fe cristiana.

Históricamente, la carne ha estado relacionada con la abundancia, la celebración y el placer. Por ello, renunciar a ella representa un acto de humildad y sacrificio. En contraste, se permite el consumo de pescado y aves, alimentos considerados más sencillos y vinculados con el agua y el cielo.

Además, la abstinencia honra los 40 días que Jesús pasó en el desierto en ayuno, fortaleciendo el espíritu de sacrificio y preparación hacia la Semana Santa.

¿Cuándo aplica la abstinencia?

La restricción de no comer carne se observa el Miércoles de Ceniza, todos los viernes de Cuaresma y el Viernes Santo. Para muchos creyentes, sustituir la carne por pescado no solo cumple con la norma religiosa, sino que simboliza respeto por el sacrificio de Cristo.

