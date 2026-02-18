Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer este miércoles la incautación de paquetes de droga en Oaxaca.

A través de redes sociales, García Harfuch indicó que el narcótico era transportado en una aeronave clandestina; se trata de 534 paquetes de cocaína, con un pesos superior a media tonelada.

Aeronave clandestina en Oaxaca. Foto: Tomada de la cuenta de X de @OHarfuch

La aeronave fue detectada debido a la vigilancia permanente del espacio aéreo nacional que mantiene la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

El titular de la SSPC manifestó que esta incautación se traduce en millones de dosis de droga que iban a hacer comercializadas en las calles.

