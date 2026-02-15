Más Información

San Salvador. Las autoridades de decomisaron 6.6 toneladas de cocaína y han detenido a diez narcotraficantes que la transportaban en un buque con bandera de Tanzania en el océano Pacífico, informó este domingo el presidente Nayib Bukele.

Los narcotraficantes utilizan las aguas del centroamericano para trasladar la droga de América del Sur hacia Estados Unidos que figura como el principal consumidor.

"Nuestra Marina Nacional ha realizado la incautación de droga más grande en la historia de El Salvador" escribió Bukele en la red social X.

Se trata de "otro fuerte golpe al narcotráfico", subrayó.

El decomiso se produjo a 380 millas náuticas (703.7 kilométros) al suroeste de la costa salvadoreña cuando la Marina "interceptó" un "Buque de Apoyo Multipropósito", de 180 pies de eslora (54 metros de la largo).

La embarcación registrada bajo bandera de Tanzania, transportaba en "compartimientos ocultos 330 bultos equivalentes a 6.6 toneladas de cocaína", cuyo "valor aproximado es de 165 millones de dólares", aseguró el mandatario.

Para localizar la droga, que estaba "encaletada en tanques de lastre", fueron desplegados buzos de la Marina que realizaron la "inspección" que permitió confirmar su ocultamiento y proceder con su incautación.

En la embarcación, según Bukele, se encontraban 10 narcotraficantes: cuatro colombianos, tres nicaragüenses, dos panameños y un ecuatoriano.

Hasta inicios de febrero, las autoridades salvadoreñas habían incautado en 2026 más de 70 millones de dólares en cargamentos de droga en la zona costera del país.

En 2025 sumaron un poco más de 25 toneladas de droga, la mayoría cocaína, que fueron incautadas con un valor de más de 618.7 millones de dólares, mientras que en el 2024 fueron incautadas más de 17.2 toneladas de droga valoradas en 422.7 millones.

