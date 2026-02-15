Más Información

Contingencia ambiental regresa al Valle de México; altas concentraciones de ozono activan alerta

Contingencia ambiental regresa al Valle de México; altas concentraciones de ozono activan alerta

Sheinbaum anuncia incentivo fiscal de 30% al ISR para cine mexicano; estímulo apoyará largometrajes y series

Sheinbaum anuncia incentivo fiscal de 30% al ISR para cine mexicano; estímulo apoyará largometrajes y series

Marx Arriaga convoca asamblea pese a su destitución; busca defender la Nueva Escuela Mexicana

Marx Arriaga convoca asamblea pese a su destitución; busca defender la Nueva Escuela Mexicana

Suspenden obras del tramo 5 del Tren Maya; tribunal determina daños ambientales

Suspenden obras del tramo 5 del Tren Maya; tribunal determina daños ambientales

Cruz Azul derrota a Tigres y le arrebata el subliderato del Clausura 2026 a Pumas

Cruz Azul derrota a Tigres y le arrebata el subliderato del Clausura 2026 a Pumas

Extorsión, abuso sexual, drogas y ciberacoso, los delitos latentes para infancias; delincuentes usan videojuegos

Extorsión, abuso sexual, drogas y ciberacoso, los delitos latentes para infancias; delincuentes usan videojuegos

Noroña critica “maltrato” a Marx Arriaga y Adán Augusto López; lamenta que le den motivos a la derecha para festejar

Noroña critica “maltrato” a Marx Arriaga y Adán Augusto López; lamenta que le den motivos a la derecha para festejar

Oposición acusa que brote de sarampión es culpa de la 4T; acusan que dejó de comprar vacunas

Oposición acusa que brote de sarampión es culpa de la 4T; acusan que dejó de comprar vacunas

Federico Döring amplía denuncia por huachicol; solicita que Julio Scherer comparezca ante el ministerio público

Federico Döring amplía denuncia por huachicol; solicita que Julio Scherer comparezca ante el ministerio público

Hijos de presuntos capos mexicanos estuvieron en escuela de élite de EU: Departamento de Tesoro; pagaron hasta 102 mil 235 dólares por año

Hijos de presuntos capos mexicanos estuvieron en escuela de élite de EU: Departamento de Tesoro; pagaron hasta 102 mil 235 dólares por año

“La cultura está presente todo el tiempo y es lo que nos da identidad y fuerza, vitalidad y alimento”, entrevista a Gerardo Estrada

“La cultura está presente todo el tiempo y es lo que nos da identidad y fuerza, vitalidad y alimento”, entrevista a Gerardo Estrada

¡Vaya intensísimos y muy variados días!, por Lázaro Azar

¡Vaya intensísimos y muy variados días!, por Lázaro Azar

El , Keir Starmer, anunció la noche de este domingo que acudirá al Parlamento para ampliar los poderes del gobierno y aplicar restricciones en el uso de redes sociales, como por ejemplo un límite de edad.

"Iremos al Parlamento para conseguir nuevos poderes para el Gobierno" que permitan "implementar una edad mínima para las redes sociales en cuestión de meses para prevenir que los niños tengan acceso a contenido nocivo", explicó en una publicación.

Además del límite de edad, el primer ministro propone que se restrinjan funciones específicas de las aplicaciones que son "perjudiciales para el bienestar de la infancia y que los mantienen enganchados a sus pantallas", como la reproducción automática de contenido.

Lee también

También asegura que buscará limitar el acceso a los VPN por parte de los niños para evitar que puedan sortear las restricciones.

"Como padre de dos adolescentes, sé que el acceso de los menores a las redes sociales es algo que está muy presente en la mente de los padres y madres en este momento", justificó Starmer.

Este anuncio se suma a las distintas iniciativas que proliferan en Europa para regular el uso de las redes sociales por parte de los menores de edad desde que Australia se convirtió en el primer país del mundo en prohibirlas hasta los 16 años.

Lee también

España anunció recientemente una propuesta en la misma línea y Francia, Dinamarca y Grecia, entre otros, han dado pasos hacia esta dirección.

Tanto el Partido Conservador como algunas facciones del Partido Laborista, al cual pertenece Starmer, habían mostrado su apoyo a este tipo de restricciones de redes para menores.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP biométrica 2026: Confirman edad mínima para hacer el trámite y registrar huellas digitales. Foto: Especial

CURP biométrica 2026: Confirman edad mínima para hacer el trámite y registrar huellas digitales

Visa láser/ iStock/rarrarorro

Así puedes renovar tu visa americana antes de que venza y sin necesidad de entrevista

San Valentín. Foto: iStock-master1305

Día de San Valentín: ¿Por qué se celebra? 20 frases cortas e imágenes para compartir por WhatsApp

Megapuente del 14 de febrero 2026 qué alumnos no tienen clases del 14 al 17. Foto: Especial / SEP

Confirman MEGAPUENTE de 4 días sin clases: ¿Qué alumnos no irán a la escuela del 14 al 17 de febrero?

iStock/Harbucks

Ya puedes llevar tu celular a la entrevista de visa en la Embajada de Estados Unidos en México