LONDRES.– Cinco aliados europeos responsabilizaron este sábado a Rusia por la muerte del opositor del Kremlin, Alexei Navalny, y sostuvieron que fue envenenado con una toxina extraída de ranas venenosas mientras se encontraba detenido en una colonia penal del Ártico hace dos años. Moscú rechazó la acusación y la calificó de propaganda.

En una declaración conjunta, Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia y Países Bajos señalaron que los análisis de muestras del cuerpo de Navalny confirmaron “de manera concluyente” la presencia de epibatidina, una neurotoxina presente en la piel de ranas dardo venenosas de América del Sur y que, según indicaron, no se encuentra de forma natural en Rusia.

“Rusia afirmó que Navalny murió por causas naturales. Pero, dada la toxicidad de la epibatidina y los síntomas reportados, el envenenamiento fue, con alta probabilidad, la causa de su muerte”, señaló el comunicado.

El gobierno ruso, que negó en reiteradas oportunidades cualquier responsabilidad por la muerte de Navalny, desestimó las nuevas acusaciones y las calificó como “un engaño propagandístico de Occidente”, según informó la agencia estatal rusa TASS.

El líder de la oposición rusa Alexei Navalny (centro) durante una audiencia en el Tribunal Municipal de Moscú, Rusia, en marzo de 2017. Foto: EFE

La posición de los aliados europeos

La declaración difundida por los aliados europeos casi exactamente dos años después de la muerte de Navalny, sostuvo que Moscú tenía los medios, el motivo y la oportunidad para administrar el veneno, dado que el opositor falleció en prisión.

La secretaria de Relaciones Exteriores británica, Yvette Cooper, afirmó ante la prensa que “científicos británicos trabajaron junto con nuestros socios europeos para esclarecer la verdad” sobre la muerte del opositor. “Hoy, junto a su viuda, el Reino Unido arroja luz sobre el bárbaro complot del Kremlin para silenciar su voz”, dijo en un comunicado.

“Al utilizar esta forma de veneno, el Estado ruso demostró las herramientas despreciables de las que dispone y el miedo abrumador que tiene a la oposición política”, agregó Cooper.

Gran Bretaña sostuvo este sábado que el envenenamiento evidencia “un patrón alarmante de conducta”. El año pasado, una investigación británica concluyó que Putin era “moralmente responsable” de la muerte de una británica, víctima colateral en un ataque con el agente nervioso Novichok en 2018, en el que presuntos espías rusos apuntaron al exagente doble ruso Serguéi Skripal.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, escribió este sábado en la red social X: “Este fue un acto cobarde de un líder atemorizado”.

“Rusia actuó durante mucho tiempo como un estado terrorista, recurriendo a métodos terroristas: envenenando a oponentes políticos, silenciando a periodistas, invadiendo a vecinos pacíficos. Este es el verdadero rostro de la Rusia actual”, detalló.

La madre del líder opositor Alexei Navalny, Lyudmila Navalnaya, y su suegra, Alla Abrosimova, visitan su tumba en el Cementerio Borisovskoye, en Moscú, Rusia, el sábado 2 de marzo de 2024. Foto: AP

También honró la memoria de Alexei Navalny y la de “todos aquellos a quienes la Rusia de Putin ha silenciado violentamente a lo largo de los años”.

El jefe de la diplomacia francesa, Jean-Noel Barrot, también se expresó sobre el tema en la red social X. Vladimir Putin “está dispuesto a usar armas biológicas contra su propio pueblo para mantenerse en el poder”, declaró. Francia “rinde homenaje a esta figura de la oposición, asesinada por su lucha a favor de una Rusia libre y democrática”, añadió.

Los países afirman haber denunciado a Rusia ante el organismo de control de armas químicas, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ).

"Tontería sobre una rana”; ¿Qué dice Rusia?

El gobierno ruso desestimó las últimas acusaciones y continúa negando cualquier responsabilidad por la muerte de Navalny. “Cuando estén disponibles los resultados de las pruebas y se den a conocer las fórmulas de las sustancias, haremos los comentarios correspondientes”, declaró la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, Maria Zakharova, citada por TASS.

La embajada rusa en Londres declaró: “Hay que preguntarse qué clase de persona se creería esta tontería sobre una rana”.

“Hasta entonces, todas esas afirmaciones no son más que propaganda destinada a desviar la atención de los problemas urgentes de Occidente”, agregó TASS. También describió a Navalny como un bloguero “designado oficialmente como terrorista y extremista en Rusia”.

Aniversario

Navalny, que encabezó una cruzada contra la corrupción oficial y organizó protestas masivas contra el Kremlin como el adversario más férreo del presidente Vladímir Putin, murió el 16 de febrero de 2024 en una colonia penal del Ártico, tras haber sido condenado por extremismo y otros cargos.

Después de su muerte, las autoridades rechazaron durante días entregar el cuerpo a sus familiares, lo que despertó las sospechas de sus partidarios que acusaron a los gobernantes de haberlo “matado” y de tratar de encubrir el asesinato.

Las autoridades rusas afirmaron que Navalny se descompuso después de un paseo y murió por causas naturales. Hubo vigilias y protestas en distintos puntos de Europa. Manifestantes en ciudades como Londres, Berlín, Vilna y Roma condenaron al Kremlin y exigieron que se establecieran responsabilidades.

El líder opositor ruso Alexei Navalny hace un corazón con sus manos desde el espacio reservado para los acusados durante una vista en el tribunal, en Moscú. Foto: AP

Su fallecimiento fue anunciado minutos antes de la apertura de la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2024. En respuesta, los organizadores modificaron de manera excepcional la agenda para permitir que su viuda, Yulia Navalnaya, se dirigiera a los asistentes y reclamara que Putin rindiera cuentas.

“Estuve convencida desde el primer día de que mi esposo había sido envenenado, pero ahora hay pruebas… Agradezco a los Estados europeos por el trabajo meticuloso que llevaron adelante durante dos años y por haber revelado la verdad”, escribió en redes sociales mientras asistía este sábado a la conferencia de este año en Múnich.

Navalny había sido envenenado anteriormente con el agente nervioso Novichok mientras hacía campaña en Siberia en 2020. Sus simpatizantes culparon de ello al Kremlin, que siempre lo ha negado. Entonces había sido evacuado en coma a Alemania, donde pasó meses en tratamiento. Decidió regresar a Rusia y allí es cuando fue encarcelado por “extremismo” y falleció luego de tres años.

