El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, declaró que cualquier intento estadounidense de "conspirar" para separar la isla de Taiwán de China conduciría "muy probablemente a una confrontación".

China considera a Taiwán como una de sus provincias, que aún no ha logrado unificar con el resto de su territorio desde el final de la guerra civil china en 1949. El gigante asiático no excluye el recurso de la fuerza para tomar su control.

Estados Unidos mantiene relaciones diplomáticas con Beijing, pero no con Taiwán. No obstante, es el principal proveedor de armas a la isla.

Durante una intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich (Alemania), Wang instó a Washington a elegir el camino "pragmático de la cooperación y de los intereses comunes" con China.

Al mismo tiempo, llamó a evitar la vía del "desacoplamiento, la disociación y la ruptura de vínculos con China, la oposición a todo lo relacionado con China, la formación de diversos bloques y grupos dirigidos contra China, e incluso la de incitar y conspirar para dividir China a través de Taiwán, cruzando así las líneas rojas de China".

"Esto podría muy probablemente conducir a una confrontación entre China y Estados Unidos", advirtió.

La cuestión de Taiwán es uno de los temas más sensibles para Beijing, ya que afecta a la integridad territorial china.

Pide "justicia" en Palestina, respeto a soberanía de Venezuela y "diálogo" en Ucrania

Wang Yi también reclamó hoy "justicia" para el pueblo palestino, respeto a los principios de soberanía en Venezuela y un "diálogo" en Ucrania que resuelva las causas subyacentes de la guerra y dé paso a una "paz duradera".

El jefe de la diplomacia china reiteró su reclamo de negociaciones en Gaza, y apuntó que cualquier alto el fuego y reconstrucción pasará por "esfuerzos infatigables" para implementar la solución de los dos Estados.

Wang reclamó que las partes implicadas en las negociaciones sobre Ucrania "aprovechen la oportunidad para alcanzar un acuerdo integral, duradero y vinculante de paz", y señaló que las causas que originaron el conflicto "deben quedar resueltas para prevenir que vuelva a ocurrir".

Acerca de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EU, el ministro aseguró que "la línea roja del Estado de derecho internacional no debe ser cruzada, y se debe respetar el principio de soberanía estatal".

El alto diplomático también se refirió a la situación en Irán y a su "impacto directo en la paz en Medio Oriente", instando a las partes implicadas a "actuar con prudencia y evitar crear nuevos conflictos".

