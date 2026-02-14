Más Información
Giran nueva orden de captura contra dos excolaboradores de Silvano Aureoles; señalan presunto daño al erario por más de 130 mdp
Hijos de capos mexicanos estuvieron en escuela de élite de EU: Departamento de Tesoro; pagaron hasta 102 mil 235 dls por año
Marx Arriaga dice que no dejará su cargo en la SEP; llama a una jornada de protesta en defensa de los libros de texto gratuitos
Gris San Valentín: Se mantiene la fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México para este sábado 14 de febrero
¡Se dan el sí! 2 mil 378 parejas se casan en boda colectiva en el Auditorio Nacional; “Que viva el amor”: Clara Brugada
Sheinbaum envía mensaje por Día del Amor y la Amistad; "el amor vence al odio, al miedo y hasta las calumnias"
San Valentín: Evita fraudes al comprar regalos en línea este 14 de febrero; alertan sobre tiendas falsas y robo de datos
Cultivan más de 15 millones de flores para atender demanda del 14 de febrero en México; las rosas son las más populares
Regidora de Ocotlán renuncia tras ser captada cargando a mono araña; "fue un error, no lo minimizo y no lo justifico", dice
CDHCM confirma liberación de personas detenidas durante manifestación en Reforma; asegura que se les brindó acompañamiento
El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, declaró que cualquier intento estadounidense de "conspirar" para separar la isla de Taiwán de China conduciría "muy probablemente a una confrontación".
China considera a Taiwán como una de sus provincias, que aún no ha logrado unificar con el resto de su territorio desde el final de la guerra civil china en 1949. El gigante asiático no excluye el recurso de la fuerza para tomar su control.
Estados Unidos mantiene relaciones diplomáticas con Beijing, pero no con Taiwán. No obstante, es el principal proveedor de armas a la isla.
Lee también EU propone a aliados, incluido México, un bloque comercial sobre minerales críticos para reducir el monopolio de China
Durante una intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich (Alemania), Wang instó a Washington a elegir el camino "pragmático de la cooperación y de los intereses comunes" con China.
Al mismo tiempo, llamó a evitar la vía del "desacoplamiento, la disociación y la ruptura de vínculos con China, la oposición a todo lo relacionado con China, la formación de diversos bloques y grupos dirigidos contra China, e incluso la de incitar y conspirar para dividir China a través de Taiwán, cruzando así las líneas rojas de China".
"Esto podría muy probablemente conducir a una confrontación entre China y Estados Unidos", advirtió.
La cuestión de Taiwán es uno de los temas más sensibles para Beijing, ya que afecta a la integridad territorial china.
Lee también Trump reunirá a mandatarios latinoamericanos en Florida en marzo, reportan; abordaría influencia de China en la región
Pide "justicia" en Palestina, respeto a soberanía de Venezuela y "diálogo" en Ucrania
Wang Yi también reclamó hoy "justicia" para el pueblo palestino, respeto a los principios de soberanía en Venezuela y un "diálogo" en Ucrania que resuelva las causas subyacentes de la guerra y dé paso a una "paz duradera".
El jefe de la diplomacia china reiteró su reclamo de negociaciones en Gaza, y apuntó que cualquier alto el fuego y reconstrucción pasará por "esfuerzos infatigables" para implementar la solución de los dos Estados.
Wang reclamó que las partes implicadas en las negociaciones sobre Ucrania "aprovechen la oportunidad para alcanzar un acuerdo integral, duradero y vinculante de paz", y señaló que las causas que originaron el conflicto "deben quedar resueltas para prevenir que vuelva a ocurrir".
Lee también Trump anuncia que Xi Jinping visitará la Casa Blanca a "finales de año"; buscan restaurar la relación comercial
Acerca de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EU, el ministro aseguró que "la línea roja del Estado de derecho internacional no debe ser cruzada, y se debe respetar el principio de soberanía estatal".
El alto diplomático también se refirió a la situación en Irán y a su "impacto directo en la paz en Medio Oriente", instando a las partes implicadas a "actuar con prudencia y evitar crear nuevos conflictos".
Opositor ruso Navalny fue "envenenado" en prisión por Rusia, afirman cinco países europeos; habría sido con "toxina rara" presente en ranas de Ecuador
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]