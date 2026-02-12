Más Información

SRE: Aún quedan más de mil 500 toneladas de ayuda humanitaria para Cuba; destaca llegada de dos buques a la isla

Terminarán las redadas masivas en Minnesota; más de 4 mil arrestos y 2 ciudadanos de EU muertos, el saldo de la operación

Embajada de EU aplaude a gobierno de México medidas contra competencia desleal; son una piedra en el zapato, dice

5 mineros de Concordia siguen desaparecidos, confirma minera canadiense; apoya a familias de trabajadores

VIDEOS: Al grito de "¡no tenemos miedo!", realizan primera manifestación opositora tras caída de Maduro; congrega a miles en Venezuela

Cooperativa La Cruz Azul confirma recuperación de planta en Tula, Hidalgo; anuncia inicio de nueva etapa

“No estoy de acuerdo”; Sheinbaum rechaza destape de Ruth González a gubernatura de SLP

No hay información oficial sobre cierre aéreo en El Paso: Sheinbaum; asegura que acción no afectó a México

Tesorero del exalcalde de Tequila declaró ingresos por 34 millones de pesos

Ramírez Cuevas niega dichos sobre huachicol fiscal y descarta "guerra civil" en Morena; exige pruebas a Julio Scherer

Detienen a “El Bebelín” en Iztacalco; presunto integrante de la Anti Unión Tepito portaba arma y droga

CDMX, la ciudad más videovigilada del continente; Salvador Guerrero expone plan del C5 rumbo al Mundial en Con los de Casa

Washington. El presidente estadounidense ha invitado a mandatarios latinoamericanos a participar en una cumbre en el próximo mes, reuniendo a los funcionarios en un momento en que Estados Unidos atiende lo que considera una preocupante influencia china en la región.

Un funcionario de la que no estaba autorizado a comentar públicamente sobre la reunión -que aún no ha sido anunciada formalmente- confirmó el jueves los planes para la cumbre del 7 de marzo. También se realizará apenas unas semanas antes de un viaje que Trump planea hacer a Beijing para conversar con el presidente chino .

El gobierno de Trump ha convertido en una prioridad el reafirmar su dominio sobre el hemisferio occidental, donde China lleva mucho tiempo construyendo influencia mediante préstamos masivos y un .

El gobierno de Estados Unidos lanzó el mes pasado una audaz operación militar para derrocar al presidente venezolano y trasladarlo a él y a su esposa a Nueva York para que enfrenten cargos federales por conspiración de .

Desde entonces, Trump ha justificado el derrocamiento y su posterior impulso para que Estados Unidos mantenga la supervisión de la industria petrolera de al señalar preocupaciones sobre la influencia china y rusa en el país sudamericano.

“Una cosa que creo que todos tienen que saber es que, si no hubiéramos hecho esto, China o Rusia lo habrían hecho”, dijo Trump a funcionarios de la en una reunión en la Casa Blanca, apenas unos días después de la captura de Maduro.

China es el mayor comprador de , aunque esas compras apenas representan una pequeña fracción de las importaciones marítimas totales de Beijing.

Trump también ha amenazado con tomar el control del Canal de Panamá, al afirmar que la vía acuática era “vital para nuestro país” y al sostener falsamente que “lo está operando China”.

El Canal de Panamá —un paso comercial crucial que conecta el Atlántico y el Pacífico— fue construido por Estados Unidos a comienzos del siglo XX. Luego fue operado por Estados Unidos durante décadas antes que entregara el control total del canal a Panamá en 1999. El máximo tribunal de Panamá anuló recientemente el contrato de la empresa CK Hutchison, con sede en Hong Kong, para operar dos puertos en el canal.

Trump puso a Panamá en el centro de atención incluso antes de ganar un segundo mandato en la , al sugerir que Estados Unidos considerara retomar el control del canal y al acusar a Panamá de ceder influencia a China.

El gobierno de Trump también manifestó esta semana su preocupación por el control de China sobre infraestructura crítica en Perú luego que un fallo de un tribunal peruano restringiera la supervisión de un regulador local sobre el puerto de aguas profundas de Chancay, construido por China.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense afirmó en redes sociales el miércoles que le preocupaba que “ podría quedar sin poder para supervisar Chancay, uno de sus puertos más grandes, que está bajo la jurisdicción de propietarios chinos depredadores”.

“Apoyamos el derecho soberano de Perú a supervisar infraestructura crítica en su propio territorio. Que esto sirva como advertencia para la región y el mundo: el dinero chino barato cuesta soberanía”, señaló el Departamento.

