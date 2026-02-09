Más Información

Convierte Donald Trump al ICE en una fuerza letal

Convierte Donald Trump al ICE en una fuerza letal

PT y PVEM se levantan de la mesa y reforma electoral vuelve a atorarse; Morena rechaza acuerdo previo

PT y PVEM se levantan de la mesa y reforma electoral vuelve a atorarse; Morena rechaza acuerdo previo

"Está detenido en este momentos el envío de petróleo a Cuba", confirma Sheinbaum; buscamos evitar afectaciones a México, explica

"Está detenido en este momentos el envío de petróleo a Cuba", confirma Sheinbaum; buscamos evitar afectaciones a México, explica

Bad Bunny hace estrellas a los latinos

Bad Bunny hace estrellas a los latinos

Sheinbaum reitera: Saúl Monreal puede esperar seis años para ser candidato; rechaza "nepotismo electoral"

Sheinbaum reitera: Saúl Monreal puede esperar seis años para ser candidato; rechaza "nepotismo electoral"

Bienestar abre registro para Pensiones de Adulto Mayores y Mujeres Bienestar; consulta el calendario y requisitos

Bienestar abre registro para Pensiones de Adulto Mayores y Mujeres Bienestar; consulta el calendario y requisitos

Sheinbaum critica asistencia de legisladores a la CPAC; Presidenta acusa vínculos con el conservadurismo internacional

Sheinbaum critica asistencia de legisladores a la CPAC; Presidenta acusa vínculos con el conservadurismo internacional

Operan en Jalisco 13 grupos criminales, revela FGR en investigación de Diego Rivera; “que me investiguen, no van a encontrar nada”, decía

Operan en Jalisco 13 grupos criminales, revela FGR en investigación de Diego Rivera; “que me investiguen, no van a encontrar nada”, decía

Saúl Monreal desafía a Morena y va por gubernatura de Zacatecas; "ningún estatuto está por encima de la voluntad popular", advierte

Saúl Monreal desafía a Morena y va por gubernatura de Zacatecas; "ningún estatuto está por encima de la voluntad popular", advierte

Redes bajan consumo de alcohol en adolescentes

Redes bajan consumo de alcohol en adolescentes

Identifican al tercer minero hallado en fosa clandestina de Concordia; era originario de Taxco

Identifican al tercer minero hallado en fosa clandestina de Concordia; era originario de Taxco

Tequila, Jalisco, tras la detención del alcalde; “Le decíamos Lord Farquaad, porque era como un reyezuelo”

Tequila, Jalisco, tras la detención del alcalde; “Le decíamos Lord Farquaad, porque era como un reyezuelo”

Lima. El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo De Zela, reiteró este lunes que el Gobierno peruano no se plantea ingresar a la fuerza a la residencia de la Embajada de México en Lima para detener a la asilada exprimera ministra , condenada a 11 años y 5 meses de prisión junto al expresidente izquierdista (2021-2022) por el fallido intento de golpe de Estado de 2022.

“Quiero reiterar con absoluta firmeza que Perú no va a ingresar por la fuerza en la Embajada de México, ni siquiera se está considerando”, enfatizó en declaraciones a periodistas De Zela, para reafirmar la postura que el Ejecutivo peruano mantiene desde que conoció que el Gobierno mexicano dio asilo a Chávez.

Desde un inicio, el Gobierno de se ha mostrado en contra de replicar la experiencia protagonizada en 2024 por Ecuador, cuando el presidente de ese país, el derechista , ordenó asaltar la Embajada de México en Quito para capturar al exvicepresidente correísta Jorge Glas, a quien el Ejecutivo mexicano también había dado asilo.

Lee también

Desde hace dos semanas, Perú aceptó que se hiciera cargo de las de México, con quien rompió relaciones a todo nivel al conocerse el asilo brindado a Chávez.

De Zela también señaló que, durante una visita que hizo a la pasada semana, conversó con los representantes de varios países de la región ante la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las consultas del Gobierno peruano respecto a la Convención de Caracas (1954) que regula el asilo político y diplomático.

El Ejecutivo de Perú ha puesto a consultas en el seno de la OEA el procedimiento de asilo al considerar que México lo ha desvirtuado por dar este beneficio a Chávez, sobre quien el Gobierno rechaza que haya una .

Lee también

Si bien la Convención establece que no se puede dar asilo a procesados o condenados por comunes, queda en manos del Estado que recibe la solicitud darle la categoría de persecución política.

Así, el Gobierno peruano ha supeditado a este proceso de consultas la concesión del que en principio debe darle a Chávez para que pueda viajar a asilarse a México sin ser detenida por las autoridades nacionales de Perú.

Chávez fue condenada a 11 años y 5 meses de prisión como culpable del delito de conspiración para la rebelión, al considerar un tribunal de la Corte Suprema de Justicia de Perú que tuvo vinculación y complicidad con el mensaje a la nación dado por Castillo el 5 de diciembre de 2022, en el que ordenó cerrar el Congreso e intervenir la Judicatura.

Lee también

El mensaje, ofrecido por Castillo desde con el objetivo de evitar una eventual destitución por parte del Congreso, tras revelarse indicios de corrupción que lo salpicaban directamente a él, no surtió efecto y el presidente fue detenido cuando aparentemente se dirigía a la , donde su familia fue asilada ese mismo día.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit: ¿Cuánto dinero me presta si gano el salario mínimo 2026? Monto y plazo para pagar la deuda. Foto: iStock / Prostock-Studio / Infonavit

Infonavit: ¿Cuánto dinero me presta si gano el salario mínimo 2026? Monto y plazo para pagar la deuda

Confirmado pago DOBLE en marzo para adultos mayores: quiénes lo reciben, monto y fecha exacta. Foto: Especial

Pago DOBLE para pensionados en marzo: quiénes lo reciben, monto confirmado y fecha exacta

CBP. Foto: EFE

Las 10 preguntas que Migración (CBP) siempre hace al llegar a Estados Unidos por tierra o avión

Maleta de avión. iStock/ Nutthaseth Vanchaichana

¿Vuelas por primera vez? Todo lo que debes saber para viajar en avión (paso a paso)

Tarjeta Rosa 2026: registro para mujeres de 25 a 45 años, requisitos y cómo recibir $6,000 pesos. Foto: Especial

Tarjeta Rosa 2026: registro para mujeres de 25 a 45 años, requisitos y cómo recibir $6,000 pesos