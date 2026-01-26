Más Información

La presidenta agradeció al gobierno de Brasil por aceptar resguardar la embajada de México en Lima, ante la ruptura de relaciones con Perú.

En su conferencia mañanera de este lunes 26 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo confirmó que , exministra peruana, se encuentra en la embajada de México en Perú, luego de que se anunció que Brasil asumió la representación de los intereses diplomáticos mexicanos.

“Recuerden que todavía sigue en la embajada de México una secretaria del gobierno de Pedro Castillo que estuvo presa en Perú, salió y fue a refugiarse en la embajada de México. Ella todavía sigue ahí, todavía no se le ha dado el salvoconducto para poder salir de la embajada.

“A partir de ahí, el gobierno de Perú decidió romper relaciones con México, al romper relaciones, el embajador, embajadora, pues tiene que regresar, ya no hay una representación de México en Perú; sin embargo, las instalaciones tiene que ser resguardadas [...].

“¿Quién las va a resguardar? Brasil, Brasil accedió a resguardar estas instalaciones y en estas instalaciones sigue esta mujer que pidió asilo en nuestro país”, dijo.

La (SRE) anunció que a solicitud del gobierno de México y con el consentimiento del gobierno peruano, Brasil asumió la representación de los intereses diplomáticos mexicanos en territorio peruano.

A través de un comunicado, explicó que esta representación incluye la custodia de las instalaciones de la , incluida la residencia del jefe de misión, así como de sus bienes y archivos.

“Lo mismo está ocurriendo en Ecuador”, añadió la titular del Ejecutivo federal.

