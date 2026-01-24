Más Información
Trump amenaza a Canadá con "aranceles del 100%" si hace acuerdo comercial con China; "Carney está muy equivocado", dice
EU advierte acciones unilaterales contra narcoterroristas en el continente, si sus socios no pueden o no hacen su parte, dice
Tormenta invernal obliga a cancelar más de 9 mil vuelos en EU; 140 millones de personas están bajo alerta
Ryan James Wedding ¿entrega o captura?; estas son las versiones sobre la detención del capo en México
Sheinbaum entrega Viviendas del Bienestar en Veracruz; Infonavit denuncia irregularidades en créditos
Caso Ryan Wedding: de exesquiador olímpico a ser considerado "El Chapo moderno" por EU; esto es lo que sabemos
Tras captura de "El Botox", realizan cateos en 21 inmuebles en localidad de Cenobio Moreno, Michoacán; aseguran droga, armas y radios
Presentan Frente Nacional de Personas Juzgadoras; Yasmín Esquivel pide posponer elección judicial 2027
Concluye otra ronda de negociaciones entre Ucrania, Rusia y EU en Abu Dabi; seguirán "posiblemente a partir de la próxima semana": Zelensky
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles de 100% a Canadá si llega a un acuerdo comercial con China, país que según él "devorará por completo" a su vecino del norte.
El republicano dijo que el primer ministro canadiense, Mark Carney, a quien llamó "gobernador", está "muy equivocado" si "cree que va a convertir a Canadá en un 'puerto de descarga' para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos".
En ese sentido, advirtió que impondrá un arancel del 100% a todos los bienes y productos canadienses que ingresen a territorio estadounidense, si logra un acuerdo comercial con el gigante asiático.
Según Trump "China se comerá a Canadá, lo devorará por completo, destruyendo sus negocios, su tejido social y su estilo de vida en general".
Puntos clave de la Estrategia de Defensa 2026 de EU; anuncia frontera como seguridad nacional y acciones unilaterales contra el narco
mcc
