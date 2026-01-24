Trump amenaza a Canadá con "aranceles del 100%" si hace acuerdo comercial con China; "Carney está muy equivocado", dice

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles de 100% a Canadá si llega a un acuerdo comercial con China, país que según él "devorará por completo" a su vecino del norte.

El republicano dijo que el primer ministro canadiense, Mark Carney, a quien llamó "gobernador", está "muy equivocado" si "cree que va a convertir a Canadá en un 'puerto de descarga' para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos".

En ese sentido, advirtió que impondrá un arancel del 100% a todos los bienes y productos canadienses que ingresen a territorio estadounidense, si logra un acuerdo comercial con el gigante asiático.

Según Trump "China se comerá a Canadá, lo devorará por completo, destruyendo sus negocios, su tejido social y su estilo de vida en general".

mcc