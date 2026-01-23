Estados Unidos publicó este viernes su Estrategia de Defensa Nacional 2026 en la que se reserva el derecho a actuar unilateralmente contra el narcoterrorismo, además de fijar la cuestión fronteriza como de "seguridad nacional".

Mencionó que "ayudaremos a desarrollar la capacidad de nuestros socios para degradar a las organizaciones narcoterroristas en todo el continente americano y apoyarlas mientras lo hacen, manteniendo al mismo tiempo nuestra capacidad de adoptar medidas decisivas unilateralmente".

Sin embargo," si nuestros socios no pueden o no quieren hacer su parte, entonces estaremos preparados para actuar con decisión por nuestra cuenta, como demuestra la Fuerza Conjunta en la Operación ABSOLUTE RESOLVE", por la que fue capturado Nicolás Maduro, junto con su esposa Cilia Flores, en Caracas, para luego ser enjuiciado por narcoterrorismo en Estados Unidos.

En la estrategia también se añadió que “Canadá y México desempeñan un papel importante en la defensa hemisférica, incluso trabajando con el Departamento de Guerra y otras agencias estadounidenses para impedir que inmigrantes ilegales y narcoterroristas lleguen a las fronteras de EU”.

Seguridad nacional, contener a China y apoyo limitado a aliados

El ejército estadounidense también dará prioridad a proteger el territorio nacional y disuadir a China, mientras brinda un apoyo "más limitado" a los aliados en Europa y otros lugares, según el documento estratégico del Pentágono publicado el viernes.

"Mientras las fuerzas estadounidenses se concentran en la defensa del territorio nacional y el Indo-Pacífico, nuestros aliados y socios en otros lugares asumirán la responsabilidad principal de su propia defensa, con un apoyo crucial pero más limitado por parte de las fuerzas estadounidenses", señaló la Estrategia de Defensa Nacional de 2026.

Añadió que "en Europa y otras zonas de operaciones, los aliados tomarán la iniciativa contra amenazas que son menos severas para nosotros pero más severas para ellos, con un apoyo crítico pero más limitado de Estados Unidos".

En la estrategia del Departamento de Guerra se destacó que se busca restaurar la dominancia militar estadounidense en el hemisferio occidental, garantizando el acceso exclusivo a terreno clave como el Canal de Panamá, el Golfo de México y Groenlandia.

Mencionó que "garantizaremos el acceso estadounidense y comercial a terrenos clave, especialmente en el Canal de Panamá, el Golfo de América y Groenlandia".

Continuó: "Nos comprometeremos de buena fe con nuestros vecinos, desde Canadá hasta nuestros socios en América Central y del Sur, pero nos aseguraremos de que respeten y cumplan con su parte para defender nuestros intereses comunes. Y donde no lo hagan, estaremos listos para tomar medidas concretas y decisivas que promuevan concretamente los intereses de Estados Unidos".

Añadió que "aseguraremos las fronteras y los accesos marítimos de Estados Unidos, y defenderemos los cielos de nuestra nación mediante la Cúpula Dorada para Estados Unidos y un enfoque renovado en la lucha contra las amenazas aéreas no tripuladas. Mantendremos una disuasión nuclear robusta y moderna capaz de abordar las amenazas estratégicas a nuestro país, establecer y mantener formidables ciberdefensas, y perseguir y neutralizar a los terroristas islámicos que tengan la capacidad y la intención de atacar nuestra Patria. Al mismo tiempo, defenderemos activa y valientemente los intereses de Estados Unidos en todo el hemisferio occidental".

El Departamento de Guerra también dijo que se busca "disuadir a China en el Indopacífico mediante la fuerza, no la confrontación. El presidente Trump busca una paz estable, un comercio justo y relaciones respetuosas con China, y ha demostrado su disposición a dialogar directamente con el presidente Xi Jinping para lograr esos objetivos".

Además, el Pentágono buscará y abrirá una gama más amplia de comunicaciones entre militares con el Ejército Popular de Liberación.

El objetivo no es el cambio de régimen en China, sino asegurar un equilibrio que permita una paz decente y proteja el acceso comercial estadounidense, indicó el Departamento de Guerra.

Sobre la Alianza Atlántica, mencionó que "seguirá desempeñando un papel vital en la propia OTAN, incluso mientras calibramos la postura y las actividades de las fuerzas estadounidenses en el teatro de operaciones europeo para tener mejor en cuenta la amenaza rusa a los intereses estadounidenses, así como las propias capacidades de nuestros aliados".

Concluyó que "ya no desperdiciaremos la voluntad, los recursos e incluso las vidas de los estadounidenses en aventuras absurdas y grandiosas en el extranjero.

"Pero no nos retiraremos. Al contrario, priorizaremos sin complejos los intereses concretos de los estadounidenses con un enfoque de realismo flexible. Restauraremos el espíritu guerrero. Reenfocaremos al ejército estadounidense en su objetivo fundamental e irremplazable: ganar las guerras de la nación de forma decisiva".

