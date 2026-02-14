Más Información

“¡No fue confusión, fue extorsión!"; mineros marchan en Zacatecas por compañeros asesinados en Sinaloa

Ofrecen cargo en el extranjero a Marx Arriaga, pero lo rechaza; se le planteó participar en otra área: Mario Delgado

Tras salida de Marx Arriaga de la SEP, Sheinbaum dice que los libros de texto "no van a cambiar"; defiende modelo educativo

Hijos de capos mexicanos estuvieron en escuela de élite de EU: Departamento de Tesoro; pagaron hasta 102 mil 235 dls por año

Smog en el aire; se mantiene activa la contingencia ambiental este 14 de febrero

Giran nueva orden de captura contra dos excolaboradores de Silvano Aureoles; señalan presunto daño al erario por más de 130 mdp

Línea A del Metro de CDMX presenta retrasos este sábado por robo de cable; no hay insumos para su reposición, dice Sindicato

Marx Arriaga, cercano a Beatriz Gutiérrez que se rebeló a Mario Delgado; recuento de su trayectoria y escándalos

Inhabilitan por un año a juez que concedió amparos a Cabeza de Vaca; lo acusan de actuar fuera de la legalidad

San Valentín: Consejos para cuidar las finanzas en pareja; esto sugieren Profeco y Condusef para evitar "infidelidad financiera"

Reportan microsismo de 2.3 grados en Naucalpan, hoy sábado 14 de febrero

“Cuando es algo para ti, es para ti, tarde o temprano”: tras 46 años separados, Francisca y Silverio por fin se dieron el “sí acepto”

Caracas.- El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, consideró la actualmente en discusión como "un acto de perdón" por el que abogó, así como por "el olvido y la reconciliación" en el país.

"La amnistía propuesta por la presidenta (encargada) no es un mero acto jurídico o político, sino un acto de perdón y reconciliación. Y al hablar de perdón, que como lo he dicho, es un acto de amor, no significa validar lo que estuvo mal, sino decidir que ese dolor ya no tiene el poder de arruinar nuestro presente", dijo.

En un mensaje publicado en redes sociales con motivo del Día del Amor y la Amistad, el ministro escribió que, en cuanto al olvido, "a veces malinterpretado, no se trata de borrar la memoria, sino de lograr que el recuerdo ya no duela".

"Mi llamado es a la reconciliación, que no es otra cosa que aceptar las cicatrices como parte del mapa de nuestras vidas. ¡El amor todo lo puede! ¡Que viva la convivencia humana a través del perdón, el olvido y la reconciliación!", agregó.

La mandataria encargada, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por parte de , propuso recientemente una ley de amnistía que sigue en discusión en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por el chavismo y encabezada por su hermano, Jorge Rodríguez.

De momento, solo se han aprobado seis artículos de la normativa, que concede "una amnistía general y plena" a los casos de presos políticos desde 1999, cuando el chavismo llegó al poder.

Se esperaba que la ley se aprobara esta semana, pero el Parlamento aplazó para la próxima el segundo y último debate necesario para aprobar el proyecto de ley, al haber diferencias por el séptimo artículo, que exige a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia.

Entretanto, familiares de presos políticos se mantienen a las afueras de centros de detención, a la espera de nuevas excarcelaciones.

Este sábado, un grupo de familiares se sumó a la comenzada en la víspera por sus parientes, recluidos en un comando policial en Caracas, y pocas horas después de que fueran excarceladas 17 personas, entre ellas dirigentes sindicales y dos jóvenes con trastorno del espectro autista.

vr/mcc

