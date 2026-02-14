Más Información
Marx Arriaga acusa de corrupta a la SEP tras destitución; fue por no modificar libros de texto, señala
La Casa Blanca comparte tarjetas por San Valentín con la captura de Maduro, situación en Groenlandia y por migrantes; "capturaste mi corazón", dice
Marx Arriaga, cercano a Beatriz Gutiérrez que se rebeló a Mario Delgado; recuento de su trayectoria y escándalos
Luisa Alcalde defiende a Ramírez Cuevas tras acusaciones de Julio Scherer; "son ataques contra Morena", sostiene
Una decena de familiares de presos políticos inició el sábado una huelga de hambre a las afueras de un centro penitenciario en Caracas, constató la AFP, después de que el Parlamento aplazara la aprobación de una histórica ley de amnistía hace dos días.
Con tapabocas, una decena de mujeres se acostaron en línea en la entrada de unos calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7, de donde en la madrugada fueron excarcelados 17 presos políticos.
