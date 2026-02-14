Una decena de familiares de presos políticos inició el sábado una huelga de hambre a las afueras de un centro penitenciario en Caracas, constató la AFP, después de que el Parlamento aplazara la aprobación de una histórica ley de amnistía hace dos días.

Con tapabocas, una decena de mujeres se acostaron en línea en la entrada de unos calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7, de donde en la madrugada fueron excarcelados 17 presos políticos.