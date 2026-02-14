Más Información

Diego Rivera, expresidente municipal de Tequila, tenía caja negra en la alcaldía

Diego Rivera, expresidente municipal de Tequila, tenía caja negra en la alcaldía

México ya no es neutral con Cuba, asegura Ricardo Pascoe Pierce, exembajador en La Habana

México ya no es neutral con Cuba, asegura Ricardo Pascoe Pierce, exembajador en La Habana

Jóvenes, principales víctimas de la narcoguerra en Sinaloa; acumula 2 mil 915 desaparecidos

Jóvenes, principales víctimas de la narcoguerra en Sinaloa; acumula 2 mil 915 desaparecidos

Marx Arriaga acusa de corrupta a la SEP tras destitución; fue por no modificar libros de texto, señala

Marx Arriaga acusa de corrupta a la SEP tras destitución; fue por no modificar libros de texto, señala

La Casa Blanca comparte tarjetas por San Valentín con la captura de Maduro, situación en Groenlandia y por migrantes; "capturaste mi corazón", dice

La Casa Blanca comparte tarjetas por San Valentín con la captura de Maduro, situación en Groenlandia y por migrantes; "capturaste mi corazón", dice

Marx Arriaga, cercano a Beatriz Gutiérrez que se rebeló a Mario Delgado; recuento de su trayectoria y escándalos

Marx Arriaga, cercano a Beatriz Gutiérrez que se rebeló a Mario Delgado; recuento de su trayectoria y escándalos

Luisa Alcalde defiende a Ramírez Cuevas tras acusaciones de Julio Scherer; "son ataques contra Morena", sostiene

Luisa Alcalde defiende a Ramírez Cuevas tras acusaciones de Julio Scherer; "son ataques contra Morena", sostiene

Pemex regresa al mercado para pagar deuda; emite 31 mil 500 mdp

Pemex regresa al mercado para pagar deuda; emite 31 mil 500 mdp

Regidora de Ocotlán renuncia tras ser captada cargando a mono araña; "fue un error, no lo minimizo y no lo justifico", dice

Regidora de Ocotlán renuncia tras ser captada cargando a mono araña; "fue un error, no lo minimizo y no lo justifico", dice

Una golpiza y un apuñalamiento, los casos de agresiones contra estudiantes en secundaria de Tláhuac

Una golpiza y un apuñalamiento, los casos de agresiones contra estudiantes en secundaria de Tláhuac

Atacan a balazos bar en Angelópolis, Puebla; hay tres muertos y cinco heridos

Atacan a balazos bar en Angelópolis, Puebla; hay tres muertos y cinco heridos

Agreden a alcaldesa Alessandra Rojo y personal de la Cuauhtémoc; señala a gente de Diana Barrios

Agreden a alcaldesa Alessandra Rojo y personal de la Cuauhtémoc; señala a gente de Diana Barrios

Estados Unidos llevó a cabo 10 ataques contra más de treinta objetivos de infraestructuras del grupo terrorista Estado Islámico (EI) en Siria entre el 3 y el 12 de febrero, según informó este sábado el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

Las fuerzas siguieron una campaña "de presión militar incesante sobre los remanentes de la red terrorista" y destruyeron infraestructuras y almacenes de armas del EI con aeronaves no tripuladas que utilizaban munición de precisión, según un comunicado.

El Centcom informó anteriormente de otros cinco ataques realizados en Siria entre el 27 de enero y el 2 de febrero, en los que destruyó un centro de comunicaciones del EI, un nodo logístico clave y depósitos de armas.

"Más de 50 terroristas del EI han sido asesinados o capturados y unos 100 objetivos de infraestructuras del EU han sido destruidos con cientos de municipios de precisión durante dos meses de operaciones enfocadas", indica la nota.

Las fuerzas estadounidenses y sus aliados lanzaron la Operación Hawkeye Strike en respuesta a un ataque del EI en Palmira el pasado 13 de diciembre en el que fallecieron dos soldados de la Guardia Nacional de Iowa y un intérprete estadounidense.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP biométrica 2026: Confirman edad mínima para hacer el trámite y registrar huellas digitales. Foto: Especial

CURP biométrica 2026: Confirman edad mínima para hacer el trámite y registrar huellas digitales

Visa láser/ iStock/rarrarorro

Así puedes renovar tu visa americana antes de que venza y sin necesidad de entrevista

San Valentín. Foto: iStock-master1305

Día de San Valentín: ¿Por qué se celebra? 20 frases cortas e imágenes para compartir por WhatsApp

Megapuente del 14 de febrero 2026 qué alumnos no tienen clases del 14 al 17. Foto: Especial / SEP

Confirman MEGAPUENTE de 4 días sin clases: ¿Qué alumnos no irán a la escuela del 14 al 17 de febrero?

iStock/Harbucks

Ya puedes llevar tu celular a la entrevista de visa en la Embajada de Estados Unidos en México