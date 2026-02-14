Más Información
La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, afirmó que la crisis de Groenlandia por el afán del presidente estadounidense, Donald Trump, de hacerse con el control de la isla autónoma danesa "desafortunadamente no ha pasado".
"Creo que el deseo del presidente estadounidense es exactamente el mismo. Él se toma muy en serio este tema y, como saben, no estoy de acuerdo con él, y nosotros, por supuesto, como reino de Dinamarca, no estamos de acuerdo", dijo Frederiksen en un panel de la Conferencia de Seguridad de Múnich.
La mandataria danesa reiteró en este foro que no se puede poner precio a Groenlandia, como pretende Trump, como tampoco se puede poner precio a una parte de España o de cualquier otra parte del mundo.
"Este es uno de los valores y principios democráticos más básicos. Debemos respetar a los estados soberanos y el derecho de los pueblos a la autodeterminación, y el pueblo groenlandés ha sido muy claro: no quieren ser estadounidenses, quieren seguir siendo groenlandeses y yo, por supuesto, los apoyo en eso", afirmó.
Frederiksen resaltó que Europa tampoco está de acuerdo con el interés de Trump en Groenlandia y dijo que su país ha recibido "mucho apoyo y ayuda" de sus socios europeos e incluso de "algunos amigos estadounidenses".
"En lo que sí estoy de acuerdo es en que debemos hacer más colectivamente, cuando se trata de seguridad en la región del Ártico", dijo.
En este sentido, sostuvo que la operación "Centinela del Ártico", recientemente lanzada por la OTAN, es "el marco adecuado" para garantizar la seguridad de la región.
"Tenemos muchos compromisos de los Estados árticos, de la OTAN y de otros aliados para tener una presencia permanente en y alrededor de Groenlandia, y eso es un paso adelante muy, muy importante", señaló.
mcc
