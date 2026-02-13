Londres.- El Tribunal Superior de Justicia de Reino Unido dictaminó que la decisión del gobierno de ilegalizar el grupo activista Acción Palestina, considerándolo una organización terrorista, fue ilegal, pero mantuvo la prohibición a la espera de otra vista mientras el ejecutivo prepara un recurso.

Los jueces Victoria Sharp, Jonathan Swift y Karen Steyn dijeron que “la naturaleza y la escala de las actividades de Acción Palestina” no alcanzaban el “nivel, la escala y la persistencia” que justificarían su ilegalización.

En su escrito, afirmaron que estaban “convencidos de que la decisión de proscribir a Acción Palestina fue desproporcionada”.

El gobierno ilegalizó Acción Palestina después de que activistas irrumpieran en una base de la Real Fuerza Aérea en junio para protestar por el apoyo militar británico a la guerra de Israel contra Hamas en Gaza, que se ha cobrado la vida de decenas de miles de palestinos.

El año pasado, el gobierno británico designó al grupo propalestino de acción directa como organización terrorista, como milicias como Al Qaeda y Hamás, lo que hace que pertenecer o apoyar a Palestine Action sea un delito penado con hasta 14 años de cárcel. Desde entonces, más de 2.700 personas han sido detenidas en protestas por exhibir carteles con la frase “I support Palestine Action” (“Apoyo a Palestine Action”). Más de 250 han sido acusadas en virtud de la ley contra el terrorismo.

Partidarios de Palestine Action y grupos de libertades civiles sostienen que las detenciones por protestas pacíficas son un atropello a la libertad de expresión y al derecho a protestar.

La cofundadora de Palestine Action, Huda Ammori, dijo que la decisión “es una victoria monumental tanto para nuestras libertades fundamentales aquí en Reino Unido como en la lucha por la libertad del pueblo palestino, al anular una decisión que será recordada para siempre como uno de los ataques más extremos a la libertad de expresión en la historia británica reciente”.

Yasmine Ahmed, directora de Human Rights Watch en Reino Unido, calificó el fallo como “un impulso para la democracia británica” y apuntó que el gobierno había utilizado la legislación antiterrorista para sofocar las críticas legítimas a Israel.

Por su parte, la ministra del Interior, Shabana Mahmood, se mostró “decepcionada por la decisión del tribunal y en desacuerdo con la idea de que prohibir a esta organización terrorista sea desproporcionada".

“La ilegalización no impide la protesta pacífica en apoyo de la causa palestina, otro punto en el que el tribunal está de acuerdo”, señaló. “Tengo la intención de recurrir esta sentencia ante el Tribunal de Apelación”.

Palestine Action llevó a cabo protestas de acción directa en instalaciones militares e industriales en Reino Unido desde su fundación en 2020, incluyendo la irrupción en instalaciones propiedad del fabricante de armas israelí Elbit Systems UK. Las autoridades sostienen que sus acciones han causado millones de libras (dólares) en daños que afectan a la seguridad nacional.

En su fallo, los jueces indicaron que, si bien “un número muy pequeño de sus acciones equivalieron a actos terroristas (...) independientemente de la prohibición, se puede recurrir al derecho penal para procesar a los implicados”.

Además, apuntaron que no anularían la prohibición hasta una nueva vista que determine si debe mantenerse “a la espera de la posibilidad de una apelación”. Dieron a los abogados de ambas partes hasta el 20 de febrero para prepararse para esa audiencia.

