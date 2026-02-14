Más Información

Diego Rivera, expresidente municipal de Tequila, tenía caja negra en la alcaldía

Gris San Valentín: Se mantiene la fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México para este sábado 14 de febrero

Jóvenes, principales víctimas de la narcoguerra en Sinaloa; acumula 2 mil 915 desaparecidos

Marx Arriaga acusa de corrupta a la SEP tras destitución; fue por no modificar libros de texto, señala

La Casa Blanca comparte tarjetas por San Valentín con la captura de Maduro, situación en Groenlandia y migrantes; "capturaste mi corazón", dice

Marx Arriaga, cercano a Beatriz Gutiérrez que se rebeló a Mario Delgado; recuento de su trayectoria y escándalos

México ya no es neutral con Cuba, asegura Ricardo Pascoe Pierce, exembajador en La Habana

Luisa Alcalde defiende a Ramírez Cuevas tras acusaciones de Julio Scherer; "son ataques contra Morena", sostiene

Pemex regresa al mercado para pagar deuda; emite 31 mil 500 mdp

Regidora de Ocotlán renuncia tras ser captada cargando a mono araña; "fue un error, no lo minimizo y no lo justifico", dice

Por contingencia, suspenden evento de sonideros "De Iztapalapa con amor"; iba a celebrarse este 14 de febrero

Atacan a balazos bar en Angelópolis, Puebla; hay tres muertos y cinco heridos

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, calificó de "locura" la posibilidad de que entregue a Rusia la parte de su región del Donbás que aún está bajo control de Kiev, como exige el Kremlin como condición para poner fin a la guerra.

"No podemos simplemente retirarnos de nuestro territorio o intercambiar una parte de nuestro territorio. Es un poco una locura", dijo en una rueda de prensa celebrada en Múnich, donde antes había participado en la Conferencia de Seguridad, sobre la idea de que Ucrania pudiera acceder a esta propuesta formulada por Moscú en los contactos entre ambos bandos que tienen lugar con la mediación de EU.

Zelensky confirmó una vez más que Rusia ha trasladado a las otras partes su disponibilidad a poner fin al conflicto armado si Ucrania se retira de lo que aún controla en el Donbás.

El Donbás está formado por las unidades administrativas de Lugansk y Donetsk, ambas en el este de Ucrania. Lugansk está controlada casi al 100 por 100 por Rusia, que ha logrado conquistar hasta ahora más de tres cuartos de Donetsk.

Zelensky dijo que la cuestión no es simplemente territorial, y recordó los muchos ucranianos que han muerto defendiendo el territorio del Donbás de la invasión rusa.

Durante la rueda de prensa, confirmó la posibilidad de que se negocie una nueva tregua energética como la que se declaró por unos días el pasado 30 de enero en la próxima ronda de contactos entre ucranianos, rusos y estadounidenses, que debe tener lugar el martes y el miércoles en Ginebra, Suiza.

