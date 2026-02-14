Más Información

“¡No fue confusión, fue extorsión!"; mineros marchan en Zacatecas por compañeros asesinados en Sinaloa

Ofrecen cargo en el extranjero a Marx Arriaga, pero lo rechaza; se le planteó participar en otra área: Mario Delgado

Tras salida de Marx Arriaga de la SEP, Sheinbaum dice que los libros de texto "no van a cambiar"; defiende modelo educativo

Hijos de capos mexicanos estuvieron en escuela de élite de EU: Departamento de Tesoro; pagaron hasta 102 mil 235 dls por año

Smog en el aire; se mantiene activa la contingencia ambiental este 14 de febrero

Giran nueva orden de captura contra dos excolaboradores de Silvano Aureoles; señalan presunto daño al erario por más de 130 mdp

Línea A del Metro de CDMX presenta retrasos este sábado por robo de cable; no hay insumos para su reposición, dice Sindicato

Marx Arriaga, cercano a Beatriz Gutiérrez que se rebeló a Mario Delgado; recuento de su trayectoria y escándalos

Inhabilitan por un año a juez que concedió amparos a Cabeza de Vaca; lo acusan de actuar fuera de la legalidad

San Valentín: Consejos para cuidar las finanzas en pareja; esto sugieren Profeco y Condusef para evitar "infidelidad financiera"

Reportan microsismo de 2.3 grados en Naucalpan, hoy sábado 14 de febrero

“Cuando es algo para ti, es para ti, tarde o temprano”: tras 46 años separados, Francisca y Silverio por fin se dieron el “sí acepto”

El presidente ucraniano,, habló en Múnich, Alemania, con el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, del proceso de negociaciones que rusos, ucranianos y estadounidenses mantienen para poner fin a la guerra.

Zelensky también informó a Rubio de la situación en el frente y de los efectos de los últimos ataques rusos contra el sistema energético. "Hemos hablado de cómo se puede ayudar a a proteger a la población en medio del frío del invierno y a reforzar nuestra resiliencia", dijo el líder de Kiev en un mensaje publicado en sus redes sociales.

"También hemos hablado con detalle del proceso diplomático y de las reuniones trilaterales", añadió Zelensky en referencia a las reuniones entre rusos, ucranianos y estadounidenses previstas para el martes y el miércoles de la semana que viene en Ginebra.

Zelensky afirmó que las conversaciones de Ginebra deben ofrecer resultados, y agradeció a por su actitud "constructiva" a la hora de facilitar estas negociaciones.

"Es importante que haya movimientos en las cuestiones de las garantías de seguridad y de la recuperación económica", escribió también Zelensky.

Además del acuerdo de paz que también debe aceptar Rusia, Ucrania y EU preparan otros dos documentos por los que ha de comprometerse a ofrecer garantías de seguridad a Kiev y a contribuir a la recuperación económica de Ucrania tras la guerra.

cc/mcc

