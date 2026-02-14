Más Información
“¡No fue confusión, fue extorsión!"; mineros marchan en Zacatecas por compañeros asesinados en Sinaloa
Ofrecen cargo en el extranjero a Marx Arriaga, pero lo rechaza; se le planteó participar en otra área: Mario Delgado
Tras salida de Marx Arriaga de la SEP, Sheinbaum dice que los libros de texto "no van a cambiar"; defiende modelo educativo
Hijos de capos mexicanos estuvieron en escuela de élite de EU: Departamento de Tesoro; pagaron hasta 102 mil 235 dls por año
Giran nueva orden de captura contra dos excolaboradores de Silvano Aureoles; señalan presunto daño al erario por más de 130 mdp
Línea A del Metro de CDMX presenta retrasos este sábado por robo de cable; no hay insumos para su reposición, dice Sindicato
Marx Arriaga, cercano a Beatriz Gutiérrez que se rebeló a Mario Delgado; recuento de su trayectoria y escándalos
Inhabilitan por un año a juez que concedió amparos a Cabeza de Vaca; lo acusan de actuar fuera de la legalidad
San Valentín: Consejos para cuidar las finanzas en pareja; esto sugieren Profeco y Condusef para evitar "infidelidad financiera"
El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, habló en Múnich, Alemania, con el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, del proceso de negociaciones que rusos, ucranianos y estadounidenses mantienen para poner fin a la guerra.
Zelensky también informó a Rubio de la situación en el frente y de los efectos de los últimos ataques rusos contra el sistema energético. "Hemos hablado de cómo se puede ayudar a Ucrania a proteger a la población en medio del frío del invierno y a reforzar nuestra resiliencia", dijo el líder de Kiev en un mensaje publicado en sus redes sociales.
"También hemos hablado con detalle del proceso diplomático y de las reuniones trilaterales", añadió Zelensky en referencia a las reuniones entre rusos, ucranianos y estadounidenses previstas para el martes y el miércoles de la semana que viene en Ginebra.
Lee también Hijos de presuntos capos mexicanos estuvieron en escuela de élite de EU, revela Departamento de Tesoro; pagaron hasta 102 mil 235 dólares por año
Zelensky afirmó que las conversaciones de Ginebra deben ofrecer resultados, y agradeció a Estados Unidos por su actitud "constructiva" a la hora de facilitar estas negociaciones.
"Es importante que haya movimientos en las cuestiones de las garantías de seguridad y de la recuperación económica", escribió también Zelensky.
Además del acuerdo de paz que también debe aceptar Rusia, Ucrania y EU preparan otros dos documentos por los que Washington ha de comprometerse a ofrecer garantías de seguridad a Kiev y a contribuir a la recuperación económica de Ucrania tras la guerra.
Zelensky califica de "locura" la posibilidad de entregar el Donbás como pide Rusia; "no podemos retirarnos de nuestro territorio"
cc/mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]