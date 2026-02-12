Kiev. Rusia lanzó una andanada de misiles balísticos y drones contra ciudades ucranianas en ataques nocturnos, informaron funcionarios el jueves, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, afirmó que Moscú está “dudando” sobre otra ronda de las conversaciones mediadas por Estados Unidos para detener los combates.

Washington ha propuesto nuevas negociaciones la próxima semana entre delegaciones rusa y ucraniana en Miami o Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos, donde se celebró la última reunión, señaló Zelensky a última hora del miércoles.

Ucrania “confirmó de inmediato” que asistiría, indicó. “Hasta ahora, por lo que entiendo, Rusia está dudando”, declaró Zelensky a periodistas en una entrevista por una aplicación de mensajería a última hora del miércoles.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el jueves que se esperaba otra ronda de conversaciones “pronto”, pero no dio más detalles.

Funcionarios estadounidenses no hicieron comentarios sobre la posibilidad de nuevas conversaciones dentro de los esfuerzos de paz del último año del gobierno de Trump. Zelensky dijo la semana pasada que Estados Unidos ha dado a Ucrania y a Rusia un plazo hasta junio para alcanzar un acuerdo.

Pero, con la invasión rusa de su vecino a punto de cumplir cuatro años a finales de este mes, los desacuerdos entre Moscú y Kiev sobre cuestiones clave han frenado un arreglo integral. Entre los temas figuran quién se queda con el territorio ucraniano que el ejército ruso ha ocupado hasta ahora, especialmente en el corazón industrial del Donbás, en el este, y las exigencias de Moscú de que Kiev ceda más territorio.

Ucrania quiere garantías de seguridad respaldadas por Occidente, incluida una fecha para incorporarse a la Unión Europea, y que exista un paquete de reconstrucción de posguerra antes de poder considerar la firma de un acuerdo propuesto de 20 puntos, dijo Zelensky.

Rusia golpea zonas civiles en Ucrania

Rusia, mientras tanto, ha seguido golpeando zonas civiles ucranianas, incluidas áreas residenciales y la red eléctrica, y Moscú no ha respondido a una propuesta de Estados Unidos para un “alto el fuego energético” que también detendría los ataques con drones ucranianos contra instalaciones petroleras rusas, afirmó Zelensky.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a Rusia a dejar de atacar la infraestructura eléctrica, recordando a Moscú en un comunicado que atacar infraestructura civil está prohibido por el derecho internacional humanitario.

Durante la noche del miércoles al jueves, Rusia disparó 219 drones de ataque de largo alcance, 24 misiles balísticos y un misil guiado lanzado desde un avión contra Ucrania, según la fuerza aérea ucraniana.

Los principales objetivos fueron la capital ucraniana, Kiev; la segunda ciudad más grande, Járkiv; Dnipro, en el centro de Ucrania; y la ciudad portuaria sureña de Odesa, indicó la fuerza aérea —todas ciudades que han sufrido un bombardeo implacable.

En Dnipro, los ataques rusos hirieron a cuatro personas, entre ellas una niña de 4 años y un bebé recién nacido, escribió en Telegram el jefe regional Oleksandr Hanzha.

En Kiev, varios edificios residenciales resultaron dañados y dos personas resultaron heridas, según la administración de la ciudad.

En Odesa, una persona resultó herida, mientras un edificio residencial de gran altura quedó parcialmente destruido y un mercado y un supermercado ardieron, escribió en Telegram el jefe regional, Oleksandr Hanzha.

Las temperaturas han subido por encima del punto de congelación en Kiev, pero la ciudad sigue con un frío intenso.

Oleksii Kuleba, viceprimer ministro para la Restauración de Ucrania, dijo que dos mil 600 edificios se quedaron sin calefacción tras el ataque a Kiev, además de mil 100 edificios en la capital que ya estaban sin calefacción debido a ataques anteriores.

En Odesa, casi 300 mil residentes se quedaron sin agua corriente, dijo Kuleba, mientras que en Dnipro el sistema de calefacción central dejó de funcionar para unas 10 mil personas.

Ucrania ataca refinerías y equipamiento ruso

Ucrania ha respondido a Rusia con ataques de largo alcance contra objetivos militares y refinerías de petróleo que generan una gran parte de los ingresos de Rusia.

El Estado Mayor General de Ucrania dijo el jueves que uno de sus misiles de largo alcance de producción nacional, “Flamingo”, alcanzó uno de los mayores recintos de almacenamiento del ejército ruso para misiles, municiones y explosivos en la región de Volgogrado y provocó grandes explosiones.

Por separado, las fuerzas ucranianas también alcanzaron y provocaron un incendio en la planta Michurinsk Progress en la región rusa de Tambov, una empresa de defensa que produce equipos de alta tecnología para aviación y sistemas de misiles, dijo el Estado Mayor General.

El ejército ucraniano también confirmó que dañó la refinería de petróleo de Volgogrado en un ataque el día anterior.

