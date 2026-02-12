Más Información

EU se hace bolas por cierre aéreo

La mañanera de Sheinbaum, 12 de febrero, minuto a minuto

Tesorero del exalcalde de Tequila declaró ingresos por 34 millones de pesos

Ramírez Cuevas niega dichos sobre huachicol fiscal y descarta "guerra civil" en Morena; exige pruebas a Julio Scherer

Vacunan de madrugada contra el sarampión; “escuchamos que los contagios han subido y da miedo

Operativo en planta Cruz Azul; Fiscalía del Edomex ejecuta restitución por orden judicial

Claves de la nueva reforma laboral paulatina de 40 horas; ¿patrones podrán descontarte salario?, aquí te contamos

Extitular de Anticorrupción acusa omisiones en la Auditoría Superior; afirma que dejaron al crimen organizado filtrarse en México

Felipe Calderón acusa “negligencia criminal” por brote de sarampión; “crisis pudo evitarse”, asegura bancada del PAN

CDMX, la ciudad más videovigilada del continente; Salvador Guerrero expone plan del C5 rumbo al Mundial en Con los de Casa

Noroña se lanza contra Díaz Ayuso tras dichos sobre México; quisieran en Madrid tener a Sheinbaum como gobernante, responde

"Que caiga todo el peso de la ley sobre esta persona"; madre de Roberto, motociclista arrollado y muerto en Iztapalapa, exige justicia

Kiev. lanzó una andanada de y contra ciudades ucranianas en ataques nocturnos, informaron funcionarios el jueves, y el presidente ucraniano, , afirmó que Moscú está “dudando” sobre otra ronda de las conversaciones mediadas por Estados Unidos para detener los combates.

Washington ha propuesto nuevas negociaciones la próxima semana entre delegaciones rusa y ucraniana en Miami o Abu Dabi, en los , donde se celebró la última reunión, señaló Zelensky a última hora del miércoles.

“confirmó de inmediato” que asistiría, indicó. “Hasta ahora, por lo que entiendo, Rusia está dudando”, declaró Zelensky a periodistas en una entrevista por una aplicación de mensajería a última hora del miércoles.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el jueves que se esperaba otra ronda de conversaciones “pronto”, pero no dio más detalles.

Funcionarios estadounidenses no hicieron comentarios sobre la posibilidad de nuevas conversaciones dentro de los esfuerzos de paz del último año del gobierno de Trump. Zelensky dijo la semana pasada que ha dado a Ucrania y a Rusia un plazo hasta junio para alcanzar un acuerdo.

Pero, con la invasión rusa de su vecino a punto de cumplir cuatro años a finales de este mes, los desacuerdos entre y Kiev sobre cuestiones clave han frenado un arreglo integral. Entre los temas figuran quién se queda con el territorio ucraniano que el ejército ruso ha ocupado hasta ahora, especialmente en el corazón industrial del Donbás, en el este, y las exigencias de Moscú de que Kiev ceda más territorio.

Ucrania quiere garantías de seguridad respaldadas por Occidente, incluida una fecha para incorporarse a la Unión Europea, y que exista un paquete de reconstrucción de antes de poder considerar la firma de un acuerdo propuesto de 20 puntos, dijo Zelensky.

Rusia golpea zonas civiles en Ucrania

Rusia, mientras tanto, ha seguido golpeando zonas civiles ucranianas, incluidas áreas residenciales y la red eléctrica, y Moscú no ha respondido a una propuesta de Estados Unidos para un “alto el fuego energético” que también detendría los ucranianos contra instalaciones petroleras rusas, afirmó Zelensky.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a Rusia a dejar de atacar la , recordando a Moscú en un comunicado que atacar infraestructura civil está prohibido por el derecho internacional humanitario.

Durante la noche del miércoles al jueves, Rusia disparó 219 drones de ataque de largo alcance, 24 misiles balísticos y un misil guiado lanzado desde un avión contra Ucrania, según la fuerza aérea ucraniana.

Los principales objetivos fueron la capital ucraniana, Kiev; la segunda ciudad más grande, Járkiv; Dnipro, en el centro de Ucrania; y la ciudad portuaria sureña de Odesa, indicó la fuerza aérea —todas ciudades que han sufrido un implacable.

En Dnipro, los hirieron a cuatro personas, entre ellas una niña de 4 años y un bebé recién nacido, escribió en Telegram el jefe regional Oleksandr Hanzha.

En , varios edificios residenciales resultaron dañados y dos personas resultaron heridas, según la administración de la ciudad.

En Odesa, una persona resultó herida, mientras un edificio residencial de gran altura quedó parcialmente destruido y un mercado y un supermercado ardieron, escribió en Telegram el jefe regional, Oleksandr Hanzha.

Las temperaturas han subido por encima del punto de congelación en Kiev, pero la ciudad sigue con un frío intenso.

Oleksii Kuleba, viceprimer ministro para la Restauración de Ucrania, dijo que dos mil 600 edificios se quedaron sin calefacción tras el ataque a Kiev, además de mil 100 edificios en la capital que ya estaban sin calefacción debido a anteriores.

En Odesa, casi 300 mil residentes se quedaron sin agua corriente, dijo Kuleba, mientras que en Dnipro el sistema de calefacción central dejó de funcionar para unas 10 mil personas.

Ucrania ataca refinerías y equipamiento ruso

Ucrania ha respondido a Rusia con ataques de largo alcance contra objetivos militares y refinerías de petróleo que generan una gran parte de los ingresos de Rusia.

El Estado Mayor General de Ucrania dijo el jueves que uno de sus de producción nacional, “Flamingo”, alcanzó uno de los mayores recintos de almacenamiento del ejército ruso para misiles, municiones y explosivos en la región de Volgogrado y provocó grandes explosiones.

Por separado, las fuerzas ucranianas también alcanzaron y provocaron un incendio en la planta Michurinsk Progress en la región rusa de Tambov, una empresa de defensa que produce equipos de alta tecnología para aviación y sistemas de misiles, dijo el Estado Mayor General.

El ejército ucraniano también confirmó que dañó la refinería de de Volgogrado en un ataque el día anterior.

