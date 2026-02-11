El anuncio de cierre del espacio aéreo alrededor del Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, en la frontera con México, debido a la supuesta presencia de drones de un cártel, desató polémica y preocupación, que se incrementó cuando la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, habló de que el ejército estaba "derribando drones".

Sin embargo, medios estadounidenses señalaron que el ejército estadounidense había puesto en marcha esta semana una tecnología antidrones para derribar lo que resultó ser... un globo.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) había anunciado un cierre de 10 días que habría suspendido todos los vuelos hacia y desde el aeropuerto de El Paso.

La mañana de este miércoles, el secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo en X que la FAA y el Departamento de Defensa “actuaron rápidamente para abordar una incursión de drones de un cártel. La amenaza ha sido neutralizada y no hay peligro para los viajes comerciales en la región”. Por ello, anunció la reapertura del espacio aéreo y reanudación de vuelos.

Incluso, en una comparecencia ante la Cámara de Representantes, Bondi dijo que "en estos momentos, nuestro ejército está derribando drones de los cárteles".

Autos cruzan el Puente Internacional “Paso del Norte” en la frontera entre Estados Unidos y México, entre Ciudad Juárez, México (abajo), y El Paso, Texas (arriba), el miércoles 11 de febrero de 2026. Foto: AP

Tecnología láser antidrones para derribar... un globo

Sin embargo, Fox News, cercana al gobierno, citó a un funcionario estadounidense que le dijo que, a principios de esta semana, el ejército estadounidense derribó lo que posteriormente se determinó que era un globo de fiesta cerca de El Paso, Texas, tras evaluarlo inicialmente como un posible dron extranjero. La identificación errónea provocó finalmente el cierre total del espacio aéreo alrededor del aeropuerto de El Paso, Texas, indicó.

CBS News publicó una versión similar, según la cual, a principios de esta semana, se puso en marcha la tecnología antidrones cerca de la frontera sur para derribar lo que parecían ser drones extranjeros pero que resultaron ser un globo de fiesta. Varias fuentes afirmaron al medio que se que se derribó el globo.

En la comparecencia de Bondi, la congresista Jasmine Crockett pidió que se quedara asentado que “el espacio aéreo de El Paso se reabrió después de que la FAA revocara rápidamente la restricción de vuelos de 10 días y que "se debió a un impasse con el Departamento de Defensa sobre el uso de aeronaves militares no tripuladas, y no a los drones de los cárteles mexicanos”.

CBS, al igual que CNN, The New York Times y la agencia Associated Press señalan que el cierre del espacio aéreo se debió a un diferendo entre la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) y el Pentágono por la decisión de éste último de probar una nueva tecnología láser antidrones.

¿Falta de coordinación entre la FAA y el Pentágono?

Con base en información de fuentes del gobierno y de las aerolíneas, los medios coinciden en que lo que ocurrió es que el Pentágono buscaba probar en Fort Blis un láser de alta energía para contrarrestar los drones y que eso generó preocupación en la FAA por el tráfico civil que llega y sale del Aeropuerto Internacional de El Paso, que está muy cerca de Fort Blis.

La FAA se quejó de que el Pentágono no brindó suficiente información sobre cómo, cuándo realizaría la prueba y cómo podría afectar a los aviones. Según CNN, se programó una reunión para el 20 de febrero. Pero los medios coinciden en señalar que el Pentágono insistió en realizar antes la prueba y eso llevó a la FAA a ordenar el cierre del espacio aéreo.

El problema, coinciden los medios, es que la FAA no notificó a la Casa Blanca, ni a nadie de su decisión, y desató un caos.

La agencia Associated Press recordó que la investigación sobre la colisión en pleno vuelo entre un avión comercial y un helicóptero del Ejército que causó la muerte de 67 personas el año pasado, cerca del Aeropuerto Nacional Reagan, puso de manifiesto la falta de coordinación entre la FAA y el Pentágono.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte afirmó que la FAA y el Ejército no compartieron entre sí los datos de seguridad sobre el alarmante número de incidentes cerca del aeropuerto y no abordaron los riesgos.

