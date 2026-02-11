Elementos de la Guardia Nacional (GN) y Ejército durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres a inmediaciones de la localidad de Santa Cruz de Morelos y Atijo, municipio de Turicato, Michoacán localizaron y destruyeron dos plantíos de marihuana.

El primer plantío con más de cuatro mil 200 plantas en una superficie de mil 250 metros cuadrados.

El segundo plantío con más de nueve mil 600 plantas en una superficie de dos mil 400 metros cuadrados.

Plantío de marihuana en Michoacán. Foto: Especial

Las plantaciones localizadas fueron destruidas por el método de incineración y estas actividades se realizaron con apego al estado de derecho.

Plantío de marihuana en Michoacán. Foto: Especial

En un comunicado la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) señaló que estas acciones forman parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” y la implementación del plan de Operaciones “Paricutín”.

Plantío de marihuana en Michoacán. Foto: Especial

También reiteró la decisión del Gobierno federal para inhibir las actividades de la delincuencia organizada y refrendó su compromiso de velar y salvaguardar la paz y seguridad de la población.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr