Culiacán, Sin.- La Fiscalía General del Estado investiga el ataque a balazos de la residencia del recién electo, líder del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán, Homar Salas Gastelum, cuyos autores materiales viajaban en dos vehículos, de distintos colores, en cuyos hechos, no resulto nadie herido.

Aun no se conoce el número de personas armadas que participaron en este ataque, cuyos impactos de bala quedaron incrustados en la fachada, en una de las bardas perimetrales del inmueble, puertas y ventanas, sin lesionar a familiares del dirigente.

Se conoce que salas Gastelum se encontraba en el interior de su domicilio, en el fraccionamiento Las Brisas, en la parte nor-poniente de la capital del estado, cuando se registró el ataque a balazos contra su hogar, por lo que el ayuntamiento envió personal de la policía para brindarle seguridad.

Lee también Imparable, la violencia en el norte de BCS; asesinan a tres hombres en Bahía Tortugas

Derivados de los hechos de violencia en contra de su propiedad, Salas Gastelum envió a sus agremiados en el sindicato burócrata municipal la notificación que se suspende el evento gremial que se tenía programado a celebrarse el próximo viernes 20 de febrero.

En el breve comunicado hace hincapié que su compromiso primordial es y será siempre la protección de los derechos de sus compañeros, pero sobre todo garantizar su integridad y bienestar.

A través de las redes sociales, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil citó que Homar Salas, se encuentra bien de salud junto a su familia por lo que le envió a elementos de la Policía Municipal para su acompañamiento, mientras las diversas autoridades realizan los primeros peritajes e investigaciones del caso.

Lee también Miércoles de Ceniza: Presidente de la Conferencia del Episcopado pide modificar conductas; llama a reconciliación ante crisis social

El pasado viernes trece de febrero, Homar Salas Gastelum, resultó electo, como nuevo líder sindical de los burócratas municipales, en un proceso en el que obtuvo a su favor, mil785 votos, contra mil 349 de su competidora, Zayda Flores Manjarrez,

Diaz previos a la celebración de las votaciones, Julio Duarte Apan, dirigente del sindicato, quien buscara la reelección por un segundo periodo, a través de un video, anunció que no participaría en este proceso por cuestiones de tipo de salud y familiares, en medio de versiones de que fue amenazado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr