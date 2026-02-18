La Paz, BCS., 18 de febrero.- Autoridades investigan tres homicidios perpetrados en el municipio de Mulegé, Baja California Sur, una zona donde autoridades de la mesa de seguridad han identificado como lugar de confrontación entre grupos delictivos dedicados al narcotráfico.

Según los reportes, la tarde del martes un hombre fue asesinado al interior de una barbería en la comunidad de Bahía Tortugas, en aquel municipio. De acuerdo con testigos, se escucharon varias detonaciones que generaron temor entre vecinos de la avenida La Reforma en aquel poblado.

Al recibir las llamadas de emergencia, la Procuraduría General de Justicia del estado y elementos de seguridad pública y militares, desplegaron un operativo para atender la situación y la búsqueda de los responsables.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) de la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto (SADAI) acudieron a la zona, así como peritos e iniciaron la investigación y el levantamiento de indicios. El cuerpo del hombre asesinado presentaba varios impactos de bala.

Elementos de fuerza policiaca en Baja California Sur. Foto: Especial.

Este homicidio se suma al hallazgo del pasado viernes de un automóvil con impactos de bala y en su interior, dos hombres asesinados. El vehículo se encontraba también en la zona de Bahía Tortugas, en la salida a la comunidad de Punta Eugenia.

Según confirmó la PGJE, el reporte lo recibió cerca de las 21:00 horas del viernes 13 de febrero. Al llegar al lugar, peritos identificaron una camioneta Toyota Hilux, con varios impactos de bala y a las víctimas en su interior.

En ninguno de los dos casos las autoridades han logrado la detención de los probables responsables.

Gobernador de BCS, Víctor Manuel Castro Cosío. Foto: Especial.

Ante alza de homicidios, se refuerza la presencia de seguridad

El municipio de Mulegé ha sido centro también de disputas entre grupos delincuenciales, según han confirmado la Mesa de Seguridad; quien la semana pasada también informó de un reforzamiento de la presencia policial y de la estrategia del combate a la criminalidad.

Bahía Tortugas es una de las comunidades pesqueras más alejadas de la capital del estado, ubicada a poco más de 800 kilómetros al norte.

En la comunidad residen poco más de 2 mil habitantes, quienes en su mayoría se dedican al sector pesquero. Se encuentra en la región pesquera más importante del estado, conocida como la Pacífico Norte, donde líderes pesqueros y representantes de la iglesia católica han expresado en distintos momentos su preocupación por la presencia de grupos delictivos y delitos como la extorsión y cobro de piso

