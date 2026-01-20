Ciudad Juárez.- Durante este martes se llevaron a cabo una serie de detonaciones o explosiones controladas en los cerros, por parte del gobierno de los Estados Unidos en la zona de Sunland, Park, Nuevo México, para la construcción del muro fronterizo en los límites de la frontera con Ciudad Juárez.

La acción se llevó a cabo al medio día del martes en el lado americano, con la intención de abrir parte del cerro para comenzar con la construcción del muro en la zona, donde hasta hoy no hay barras metálicas para dividir la frontera.

En la zona estadounidense había unidades de diversas corporaciones y maquinaria pesada, quienes estaban revisando el área para hacer las explosiones y dar inicio a la construcción del muro.

Realiza EU explosiones controladas o detonaciones para construcción del muro fronterizo (20/01/2026). Foto: Especial

Lee también Investigan muerte de niño en Mérida; madre asegura que el pequeño tenía problemas de salud, pero vecinos aseguran que era maltratado

En el lado mexicano, en Ciudad Juárez, se contaba con vigilancia del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional y desde la tarde del lunes elementos de Protección Civil Municipal dieron una serie folletos a vecinos de la colonia Anapra, y la cual está a metros de la frontera, esto con la intención de avisarles y prevenirlos de las explosiones controladas que se realizarían.

Según se informó, la maniobra fue rápida y no se presentaron mayores percances.

La acción se da justo a un año de la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y quien anunció que continuaría con la extensión del muro en la frontera para evitar el tráfico ilegal de personas a ese país.

Realiza EU explosiones controladas o detonaciones para construcción del muro fronterizo (20/01/2026). Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr