Mérida, Yucatán.- Una familia del fraccionamiento Paseos de Opichén “La Joya” denunció una presunta red de operada por sujetos que se identifican como trabajadores de la .

En redes sociales, los integrantes de esta familia compartieron que estos sujetos los acusaron de irregularidades en el medidor y de “ de energía”.

Los individuos exigieron el pago inmediato de 12 mil pesos, incluso proporcionaron datos bancarios para recibir el depósito, a nombre de E. A. B. (BBVA), con terminación 9913.

Ante la negativa de la familia, que acreditó contar con recibos de hasta 3 mil pesos bimestrales, los sujetos regresaron días después con un documento aparentemente oficial para realizar el corte del suministro.

La situación escaló cuando los presuntos empleados volvieron al predio para amedrentar a los afectados, advirtiendo incluso a los vecinos que no compartan energía eléctrica con la familia, por lo que terminaron cortando la energía eléctrica.

