Mérida, Yucatán.- Una familia del fraccionamiento Paseos de Opichén “La Joya” denunció una presunta red de extorsión operada por sujetos que se identifican como trabajadores de la CFE.

En redes sociales, los integrantes de esta familia compartieron que estos sujetos los acusaron de irregularidades en el medidor y de “robo de energía”.

Los individuos exigieron el pago inmediato de 12 mil pesos, incluso proporcionaron datos bancarios para recibir el depósito, a nombre de E. A. B. (BBVA), con terminación 9913.

Lee también Recala delfín sin vida en playas de Progreso, Yucatán; policías municipales lo entierran

Ante la negativa de la familia, que acreditó contar con recibos de hasta 3 mil pesos bimestrales, los sujetos regresaron días después con un documento aparentemente oficial para realizar el corte del suministro.

La situación escaló cuando los presuntos empleados volvieron al predio para amedrentar a los afectados, advirtiendo incluso a los vecinos que no compartan energía eléctrica con la familia, por lo que terminaron cortando la energía eléctrica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. vr/cr

Noticias según tus intereses