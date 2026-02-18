Más Información

Chelem, Yucatán.- Vecinos de esta comisaría de Progreso, reportaron el hallazgo de un que recaló sin vida en la playa de este puerto.

La aparición del mamífero marino fue reportada esta madrugada a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Progreso, cuyos agentes atendieron el reporte ciudadano y confirmaron que el delfín estaba muerto.

De inmediato, los agentes cavaron en la arena para enterrar el cuerpo del animal marino, también conocido como bufeo.

Localizan al delfín sin vida (18/02/2026). Foto: Especial
Sin embargo, los vecinos pidieron a la Policía Municipal que reportara el hecho a especialistas para determinar las , pero finalmente optaron por enterrarlo.

Entre marzo y julio de 2025, encallaron en playas de Yucatán tres delfines sin vida, el primero en la zona entre Santa Clara y Chabihau, el segundo en aguas cercanas a Progreso y el tercero en el puerto de Celestún.

Aunque la causa de muerte del ejemplar localizado en Chelem no fue confirmada, los señalaron que los “nortes” y “suradas” desorientan a los bufeos, que finalmente terminan encallando.

