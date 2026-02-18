Chelem, Yucatán.- Vecinos de esta comisaría de Progreso, reportaron el hallazgo de un delfín que recaló sin vida en la playa de este puerto.

La aparición del mamífero marino fue reportada esta madrugada a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Progreso, cuyos agentes atendieron el reporte ciudadano y confirmaron que el delfín estaba muerto.

De inmediato, los agentes cavaron en la arena para enterrar el cuerpo del animal marino, también conocido como bufeo.

Lee también Yucatán emite convocatoria para contratar médicos y enfermeras para IMSS-Bienestar; será el primer estado en integrarse totalmente

Localizan al delfín sin vida (18/02/2026). Foto: Especial

Sin embargo, los vecinos pidieron a la Policía Municipal que reportara el hecho a especialistas para determinar las causas de la muerte, pero finalmente optaron por enterrarlo.

Entre marzo y julio de 2025, encallaron en playas de Yucatán tres delfines sin vida, el primero en la zona entre Santa Clara y Chabihau, el segundo en aguas cercanas a Progreso y el tercero en el puerto de Celestún.

Aunque la causa de muerte del ejemplar localizado en Chelem no fue confirmada, los pescadores señalaron que los “nortes” y “suradas” desorientan a los bufeos, que finalmente terminan encallando.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr