Mérida, Yucatán.- Yucatán encabezará la federalización nacional como el primer estado en integrarse totalmente al IMSS-Bienestar.

El director general, Alejandro Svarch Pérez, lanzó una convocatoria para contratar a médicas y médicos generales y especialistas que deseen integrarse a la nueva red estatal.

Se dijo que el objetivo es cubrir las plazas del nuevo Hospital General Dr. Agustín O'Horán y del interior del estado con la regionalización de cinco zonas, en cuya plantilla incluirá especialistas en anestesiología, cirugía general, ginecología, pediatría y medicina interna.

Este reclutamiento busca asegurar la operatividad del hospital más grande de México, que contará con equipamiento de vanguardia para personas sin seguridad social. El plan se complementa con la reactivación del hospital de Ticul, la transferencia del hospital de la Marina y la apertura de un nosocomio en Francisco de Montejo para desahogar la demanda del norte de Mérida.

Sarampión

Por otro lado, se informó que ya suman 9 casos de sarampión en la entidad, por lo que se intensificó la vacunación y campaña de prevención.

