Gómez Palacio.- Familiares y amigos de Martha “N” se manifestaron a las afueras del Palacio de Justicia en Gómez Palacio, Durango, para denunciar una supuesta simulación de justicia en el caso del fraude a trabajadores y pensionados del Seguro Social. Su hija, Valeria Juárez, aseguró que su madre es inocente y no existen pruebas en su contra.

Un grupo de trabajadores y pensionados del IMSS en Gómez Palacio presentaron desde finales de 2025, una denuncia por fraude contra Guillermo “N”, a quien confiaron su dinero mediante una caja de ahorro que él administraba. Por este caso fue detenida Martha, esposa legal de Guillermo, y quien fue vinculada a proceso por el delito de “fraude específico”, a pesar de que, de acuerdo con su hija, no existen pruebas de su participación.

“Todas las pruebas son en contra de Guillermo. Lo único es que estaba casada legalmente. Y que un señor dice que mi mamá se iba a hacer responsable si el señor le fallaba. Pero no coincide la media filiación, la describen alta de tez morena, mi mamá mide 1.55, y es de tez morena clara”, comentó Valeria.

Hija clama inocencia de su madre en caso de fraude a trabajadores del IMSS en Gómez Palacio, Durango (18/02/2026). Foto: Especial

Las denuncias de los afectados, se estima unas 300 personas, refieren que Guillermo desapareció en diciembre, cuando debió haber entregado los ahorros.

Guillermo actualmente se encuentra prófugo de la justicia, y según Valeria Juárez, no se está haciendo nada para localizarlo. En ese sentido, exigió a las autoridades den verdaderamente con los responsables.

“Queremos la libertad, pero también es exigir a las autoridades que hagan su trabajo, que busquen a los verdaderos culpables, que no actúen bajo presión sino bajo derecho, si saben que no hay suficientes pruebas para vincularla, que investiguen correctamente para que les den también una justicia real a las personas afectadas. Que no se haga una simulación de justicia con alguien inocente”, comentó.

Dijo que su mamá nunca manejó ninguna caja de ahorros y que es enfermera del Seguro Social.

Además, mencionó que tienen preocupación porque su madre padece de diabetes y tiene una arritmia cardiaca. Dijo que necesita una alimentación y un medicamento especial.

Fue el 24 de enero cuando su mamá, Martha, fue detenida por policías ministeriales después de salir de su trabajo como enfermera en el IMSS. Fue llevada posteriormente a la fiscalía y puesta a disposición del juez. El 25 de enero se celebró la audiencia de imputación y el día 29 de enero la vinculación a proceso. A pesar de solicitar un arraigo domiciliario, se le dictó prisión preventiva.

“Hay irregularidades. Es penoso que tomen esta situación de detener a alguien inocente solo por tener una simulación de justicia, de decir ‘ya hice mi trabajo’, cuando no existen pruebas”.

La Red de Mujeres de La Laguna ha expresado su preocupación sobre el caso, pues han señalado que no se ha garantizado su derecho al debido proceso, sino que también Martha N. ha sido revictimizada constantemente por las instituciones y personas quienes la han acusado de ser cómplice por los fraudes cometidos por su cónyuge legal, Guillermo N., acusado de los mismos delitos y quien tiene una denuncia por desaparición interpuesta por Martha N. tras desconocer su paradero el 24 de diciembre de 2025.

En su audiencia de formulación de imputación en el Poder Judicial de Durango, las pruebas que integran su carpeta de investigación sólo señalan a su cónyuge y se nombra a ella como cómplice por el simple hecho de ser su esposa legal, pese a no mantener una relación amorosa en común.

Así mismo, la Red de Mujeres de La Laguna lamentó que se haya omitido por parte de las autoridades la falta de perspectiva de género en el proceso de la investigación, pues tanto familia, amigos y conocidos de Martha “N”, han hecho constar que Guillermo “N” ejercía violencia económica, verbal y psicológica hacia ella.

