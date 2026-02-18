Momentos de tensión se vivieron en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato, cuando una mujer desapareció del área de urgencia donde era atendida y fue localizada de pie sobre una viga en el tercer piso. El hecho quedó grabado y se volvió viral en redes sociales.

En la grabación que dura apenas unos segundos se observa a la mujer vestida con una bata y parada sobre la viga, donde permanece inmóvil.

El hecho ocurrió en el Hospital General Regional No. 58 ubicado en el municipio de León.

🚨🏥 MOMENTOS DE TENSIÓN EN HOSPITAL DEL IMSS 🏥⚠️



😰 Una paciente que permanecía internada en el área de urgencias fue localizada de pie sobre una viga en el tercer piso, luego de que personal detectara su ausencia y activara un operativo interno de búsqueda; los hechos… pic.twitter.com/zfyIIZKxhQ — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) February 17, 2026

Sobre el incidente, la delegación del IMSS Guanajuato dio a conocer que la paciente se encontraba hospitalizada por un cuadro de crisis emocional, contando con acompañamiento de un familiar.

Señaló que tras detectarse que la joven no se encontraba en el área de urgencias, se activó el protocolo institucional de respuesta ante emergencias conductuales, en el que intervino personal médico y de seguridad.

Además, de forma preventiva se notificó a Protección Civil, Bomberos y a la Policía Municipal.

Por último, se mencionó que gracias a la intervención oportuna del personal especializado la situación fue controlada y la paciente fue canalizada al servicio correspondiente para continuar con su atención.

afcl/LL