Mérida, Yucatán.- Un hombre buscado por autoridades de Estados Unidos, por el delito de divulgación de imágenes de un menor fue localizado y detenido en Yucatán, tras permanecer prófugo desde 2007, luego de que incumplió con su libertad condicional y salir de ese país.

El detenido es Timothy “N”, de 61 años, originario de Georgia, Estados Unidos, y señalado por un caso relacionado con dicho delito ocurrido en el estado de Florida.

La captura fue resultado de varias semanas de trabajos especializados de inteligencia y labores de campo realizados por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación directa con agencias del orden de Estados Unidos y en colaboración con el Instituto Nacional de Migración.

Las indagatorias incluyeron análisis y seguimiento de información, cruce de perfiles y verificación de identidad, con lo que se estableció que el individuo radicaba en Mérida y utilizaba documentación e identidad falsas.

El detenido quedó a disposición de las autoridades competentes para los trámites legales correspondientes y la determinación de su situación jurídica.

