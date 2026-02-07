El polígono de protección de la vaquita marina, establecido en el Alto Golfo de Baja California, es considerado por biólogos protectores de la especie como la principal herramienta para evitar que la marsopa mexicana muera y se extinga, ya que su objetivo es impedir el uso de redes de enmalle, mismas que llevaron a la especie al borde de la desaparición.

En entrevista con EL UNIVERSAL, expertos que integran la Operación Milagro, para preservar a la vaquita marina, indicaron que este polígono incluye la Zona de Tolerancia Cero (ZTC) y el Área de Extensión, que, en conjunto, cubren alrededor del 12% del hábitat histórico que utiliza la vaquita para vivir.

Aunque es una superficie reducida, los datos del equipo de científicos muestran que la especie pasa hoy la mayor parte de su tiempo dentro de esta zona, donde está prohibido el uso de redes agalleras cuya eliminación en esta zona resulta indispensable para su supervivencia.

La operación se llevó a cabo desde la embarcación Bob Barker de Sea Shepherd Conservation Society y con el apoyo de dos embarcaciones menores. Foto: Sea Shepherd

Barbara Taylor, científica de la Sea Shepherd Conservation Society y responsable de la Operación Milagro, señaló a este medio que las redes de enmalle son la principal causa de muerte de la vaquita ya que los animales quedan atrapados y mueren por asfixia.

Por ello, explicó, la Zona de Tolerancia Cero fue concebida como un espacio libre de estas artes de pesca, condición indispensable para evitar nuevas muertes y permitir que la especie se reproduzca.

Gustavo Cárdenas, biólogo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) explicó que la delimitación del polígono se definió con base en registros acústicos y avistamientos que permitieron ubicar las áreas de mayor presencia de vaquita, el objetivo fue reducir su contacto con redes y concentrar ahí las labores de vigilancia y monitoreo.

Añadió que el polígono permite enfocar los recursos disponibles en una zona específica, lo que incrementa la efectividad de los patrullajes y del retiro de redes ilegales. Sin esta delimitación, dijo, la vigilancia se dispersa en un área demasiado amplia y el riesgo de que las vaquitas entren en contacto con redes de enmalle aumenta de manera significativa.

Desde el ámbito técnico, Lorenzo Rojas-Bracho, especialista en la preservación de la vaquita marina, advirtió que la supervivencia de la especie depende de reducir la captura incidental a cero ya que cualquier red agallera presente en el área, incluso por poco tiempo, representa un riesgo inmediato para una población críticamente reducida.

Cárdenas detalló que el esquema de protección se apoya en un monitoreo permanente ya que el seguimiento combina observación visual con binoculares de largo alcance y drones, así como monitoreo acústico mediante dispositivos que registran los clics ultrasónicos de las vaquitas, información permite dirigir los recorridos de vigilancia dentro del polígono.

Esfuerzos de los pobladores de San Felipe junto a la CONAMP para visibilizar a esta especie endémica de esta localidad. Fotos; Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL

A este esfuerzo se suma el retiro de redes ilegales o abandonadas mediante un programa de grampineo implementado por la Conanp con el que se localizan y extraen redes fantasma, muchas de ellas asociadas a la pesca furtiva de totoaba, que quedan en el fondo marino y siguen atrapando fauna.

Cárdenas aseguró que el sector pesquero legal respeta los polígonos de protección y participa en la limpieza del área, aún cuando ello ha reducido su zona de trabajo. Advirtió que el retiro de redes debe mantenerse de forma constante, sobre todo durante la temporada en que aumenta la pesca ilegal, porque una sola red abandonada puede convertirse en una trampa mortal para la vaquita marina.

Los especialistas coincidieron en que la Zona de Tolerancia Cero y el polígono de protección son hoy la última línea de defensa para la especie. Mantenerlos, señalaron, es indispensable para evitar nuevas muertes mientras se fortalecen la vigilancia y las alternativas de pesca que permitan sostener la economía local sin poner en riesgo a la vaquita.

