El gobierno federal determinó reabrir la pesca y permitir nuevamente el uso de redes de enmalle a partir de febrero en zonas del Alto Golfo de California tras modificar los polígonos de protección establecidos en el hábitat de la vaquita marina, de acuerdo con decisiones impulsadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en coordinación con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).

De acuerdo con la secretaría y el órgano, la medida implica ajustes al esquema de protección vigente desde 2020 que prohibía de forma amplia el uso de redes agalleras y ahora permitirá que estas artes de pesca vuelvan a utilizarse de manera legal en áreas donde la actividad permanecía restringida.

Según lo informado por autoridades federales, la redefinición de los polígonos responde a la necesidad de reordenar la actividad pesquera en la región, concentrando las restricciones en zonas consideradas prioritarias y habilitando otras para la captura comercial bajo nuevas reglas.

Avistamiento de vaquitas marinas en el Golfo de California (29/10/2025). Foto: Especial / Conanp y Sea Shepherd

El nuevo esquema contempla una reducción de las áreas con prohibición total y la apertura de amplios sectores a la pesca, incluida aquella que utiliza redes de enmalle, las cuales habían sido señaladas previamente por su impacto en especies marinas del Alto Golfo.

Las modificaciones forman parte de un proceso administrativo que será formalizado mediante un acuerdo oficial, cuya publicación está prevista en el Diario Oficial de la Federación, con entrada en vigor durante febrero.

Desde 2015, el uso de redes de enmalle en el Alto Golfo fue restringido de manera progresiva, y en 2020 se establecieron polígonos de exclusión más amplios como parte de las acciones de protección para la vaquita marina.

Confirman avistamiento de vaquitas marinas en el Golfo de California (29/10/2025). Foto: Especial / Conanp y Sea Shepherd

Con la decisión anunciada, el gobierno federal sustituye el modelo de prohibición general por uno de delimitación territorial diferenciada, que permite nuevamente la actividad pesquera en zonas previamente cerradas.

Hasta hoy, las autoridades no han detallado aún la superficie exacta de los polígonos que se abrirán a la pesca, ni los criterios técnicos completos que se utilizaron para su redefinición, información que se espera sea incluida en el acuerdo oficial.

Polígono reducía la captura incidental de la vaquita marina: expertos

El polígono de protección establecido en el Alto Golfo de California fue diseñado para reducir el riesgo de captura incidental de la vaquita marina, especie endémica de la región, mediante la restricción de artes de pesca consideradas de alto impacto.

De acuerdo con Gustavo Cárdenas, biólogo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la delimitación se basó en registros acústicos y avistamientos que identificaron las zonas donde se concentra la presencia de la especie, con el objetivo de disminuir su interacción con redes de enmalle.

Vaquita marina. Foto: Archivo / AP

Barbara Taylor, cabeza de la Operación Milagro de Sea Shepherd Conservation Society para proteger a la vaquita marina señaló que las redes de enmalle representan el principal factor de mortalidad para la marsopa, al provocar enredos que impiden su respiración.

Por ello, el establecimiento del polígono buscaba crear un espacio libre de estas artes de pesca, considerado clave para evitar nuevas muertes y permitir la supervivencia de los pocos ejemplares que permanecen en el Alto Golfo.

