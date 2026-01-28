Más Información

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (), informó que el elefante marino que apareció en Playa Los Ayala en , se está desplazando hacia la zona de oleaje.

Profepa señaló que dio seguimiento y vigilancia preventiva al ejemplar, además de constatar que se encuentra en buenas condiciones de salud.

También brindó distancia preventiva al ejemplar y orientación a los visitantes del lugar e indicó que probablemente retornará al mar de manera natural.

De acuerdo con el informe de Profepa, el elefante marino únicamente salió a descansar, y que esto es una conducta común en la especie.

Elefante marino que apareció en Playa Los Ayala. Foto: Captura de pantalla tomada de la cuenta de X de @PROFEPA_Mx
