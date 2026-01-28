Más Información
Rocha Moya instruye implementar operativo de búsqueda de responsables del ataque a diputados de MC; se desconoce su estado de salud
Detienen a despachador del Tren Interoceánico; es el segundo aprehendido por descarrilamiento en Oaxaca
Maquinista y conductor del Tren Interoceánico no tenían licencia vigente, reportan; locomotora no cumplía con medidas de seguridad
EU y México acuerdan iniciar conversaciones sobre reformas estructurales al T-MEC; incluyen reglas de origen y minerales críticos
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), informó que el elefante marino que apareció en Playa Los Ayala en Compostela, Nayarit, se está desplazando hacia la zona de oleaje.
Profepa señaló que dio seguimiento y vigilancia preventiva al ejemplar, además de constatar que se encuentra en buenas condiciones de salud.
También brindó distancia preventiva al ejemplar y orientación a los visitantes del lugar e indicó que probablemente retornará al mar de manera natural.
De acuerdo con el informe de Profepa, el elefante marino únicamente salió a descansar, y que esto es una conducta común en la especie.
