Dos guacamayas verdes, tres pericos, un jaguar negro, un jaguar amarillo y un mapache fueron recuperados y trasladados a sitios especializados tras su aseguramiento durante un cateo en un inmueble de la delegación Santa Rosa Jáuregui, en Querétaro, informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

En coordinación con la Fiscalía General del Estado de Querétaro, el operativo se realizó el pasado 11 de enero y derivó en el aseguramiento de diversos ejemplares de fauna silvestre mantenidos de manera irregular, entre ellos también dos cachorros de tigre de bengala, cuya reubicación permanece pendiente mientras se define su situación jurídica.

Como primera medida de atención, las aves aseguradas fueron canalizadas a un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS), donde reciben atención médico-veterinaria especializada y permanecen bajo resguardo en instalaciones adecuadas. Previo a su traslado, personal de Profepa realizó la verificación de sistemas de marcaje, sin detectar dispositivos visibles en la mayoría de los ejemplares.

Rescatan a jaguares, aves, tigres y mapaches en domicilio de Querétaro (23/01/2026). Foto: Especial

Posteriormente, se ejecutaron las acciones necesarias para la reubicación de los dos ejemplares de jaguar, las cuales incluyeron contención química bajo protocolos veterinarios, toma de muestras y revisión de sistemas de identificación. De acuerdo con la autoridad ambiental, uno de los jaguares cuenta con microchip, mientras que el otro no presenta sistema de marcaje visible.

El mapache también fue canalizado para su resguardo y manejo conforme a la normatividad ambiental vigente, como parte de las acciones para garantizar su bienestar tras el aseguramiento.

En tanto, los dos cachorros de tigre de bengala permanecen en el inmueble asegurado, bajo resguardo de la autoridad competente, en espera de su traslado a un PIMVS que cuente con las condiciones de espacio y manejo especializado, hasta que se determine su situación legal.

La Profepa informó que continuará colaborando con las autoridades ministeriales y presentará la denuncia correspondiente por la posesión ilícita de fauna silvestre, delito que puede ser sancionado con penas de uno a nueve años de prisión y multas económicas, conforme al artículo 420 del Código Penal Federal, cuando se trata de especies protegidas o reguladas por tratados internacionales.

nro