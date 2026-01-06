Habitantes de San Carlos, en Sonora, solicitaron en redes sociales apoyo urgente para atender a un lobo marino atrapado en una red de enmalle, esto luego de la difusión de un video donde se observa al ejemplar en aparente mal estado físico en la zona del Arco de la Lágrima, dentro del área portuaria.

Tras la difusión del material, donde se distinguen heridas en el cuello del lobo marino provocadas por las cuerdas de la red, la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Mariana Boy Tamborrell, recibió la alerta sobre el caso e inició la coordinación para atender la situación del mamífero.

Así, esta mañana, el Centro de Rescate, Rehabilitación e Investigación de Fauna Silvestre A.C. informó que, luego de recibir los reportes ciudadanos y de la titular del organismo, estableció contacto con Profepa Sonora para organizar un operativo de desenmalle del ejemplar.

De acuerdo con la organización, desde temprano se realizaron recorridos de búsqueda en la última ubicación conocida del lobo marino, sin lograr localizarlo, ya que estos animales se desplazan constantemente y suelen ingresar al agua al percibir la presencia humana.

Autoridades ambientales mantienen labores de seguimiento para dar con el paradero del lobo marino y concretar el operativo de liberación de la red que mantiene al ejemplar en riesgo. Foto: Especial

El centro de rescate indicó que esta conducta complica las labores de localización y atención, por lo que pidió a la población evitar acercarse al ejemplar en caso de volver a observarlo, debido a que la proximidad dificulta la captura segura y la posibilidad de brindarle atención veterinaria.

Hasta el momento, las autoridades ambientales mantienen las labores de seguimiento para dar con el paradero del lobo marino y concretar el operativo de liberación de la red que mantiene al ejemplar en riesgo.

