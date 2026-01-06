Más Información

Trump alertó a ejecutivos petroleros un mes antes de la caída de Maduro en Venezuela; "prepárense", les dijo

Trump alertó a ejecutivos petroleros un mes antes de la caída de Maduro en Venezuela; "prepárense", les dijo

¿Y el Cartel de los Soles? EU elimina mención a Maduro como líder de esa organización criminal; la señala como sistema de clientelismo

¿Y el Cartel de los Soles? EU elimina mención a Maduro como líder de esa organización criminal; la señala como sistema de clientelismo

Ven premura en trenes usados del Interoceánico; Marina dice que se adecuaron

Ven premura en trenes usados del Interoceánico; Marina dice que se adecuaron

Videos, protestas y un auto abandonado sin placas; lo que se sabe del caso del motociclista atropellado en Iztapalapa

Videos, protestas y un auto abandonado sin placas; lo que se sabe del caso del motociclista atropellado en Iztapalapa

Infancias toman el micrófono en la mañanera por Día de Reyes; Sheinbaum destaca fortalecimiento en programas de educación

Infancias toman el micrófono en la mañanera por Día de Reyes; Sheinbaum destaca fortalecimiento en programas de educación

Venezuela y Cuba publican listas de 55 militares muertos en ataque de EU a Caracas; custodia de Maduro, asesinada "a sangre fría", acusan

Venezuela y Cuba publican listas de 55 militares muertos en ataque de EU a Caracas; custodia de Maduro, asesinada "a sangre fría", acusan

La oficina de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Michoacán informó esta mañana la detección de un caso aislado de del ganado en el municipio de Villa Madero, infección que es la primera en confirmarse en la entidad.

De acuerdo con una publicación en redes sociales, el caso fue validado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (), que activó los protocolos correspondientes para la atención del animal y el seguimiento epidemiológico en la zona.

La autoridad estatal aseguró que el ejemplar afectado recibió atención sanitaria y permanece bajo vigilancia, y, en suma, se reforzaron las acciones de control del GBG en el entorno inmediato del predio.

Lee también

La confirmación en Michoacán se suma a los reportes recientes en el Estado de México, en un contexto en el que el gusano barrenador mantiene una dispersión territorial más allá de las regiones donde se concentraban los primeros brotes.

Con este caso, la amplía el mapa de presencia activa de la plaga en México, que al inicio de enero registraba afectaciones principalmente en el sur y sureste, pero ya con incursiones documentadas en entidades del centro.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]