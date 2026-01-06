Más Información
Trump alertó a ejecutivos petroleros un mes antes de la caída de Maduro en Venezuela; "prepárense", les dijo
¿Y el Cartel de los Soles? EU elimina mención a Maduro como líder de esa organización criminal; la señala como sistema de clientelismo
Videos, protestas y un auto abandonado sin placas; lo que se sabe del caso del motociclista atropellado en Iztapalapa
Infancias toman el micrófono en la mañanera por Día de Reyes; Sheinbaum destaca fortalecimiento en programas de educación
La oficina de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Michoacán informó esta mañana la detección de un caso aislado de gusano barrenador del ganado en el municipio de Villa Madero, infección que es la primera en confirmarse en la entidad.
De acuerdo con una publicación en redes sociales, el caso fue validado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), que activó los protocolos correspondientes para la atención del animal y el seguimiento epidemiológico en la zona.
La autoridad estatal aseguró que el ejemplar afectado recibió atención sanitaria y permanece bajo vigilancia, y, en suma, se reforzaron las acciones de control del GBG en el entorno inmediato del predio.
Lee también Sheinbaum: por gusano barrenador, se dispersarán más de 2 mil mdp para apoyar a productores; mayor apoyo será para tres entidades
La confirmación en Michoacán se suma a los reportes recientes en el Estado de México, en un contexto en el que el gusano barrenador mantiene una dispersión territorial más allá de las regiones donde se concentraban los primeros brotes.
Con este caso, la autoridad sanitaria amplía el mapa de presencia activa de la plaga en México, que al inicio de enero registraba afectaciones principalmente en el sur y sureste, pero ya con incursiones documentadas en entidades del centro.
Sheinbaum reacciona a mensaje de AMLO, tras intervención de EU en Venezuela; "muy contundente", destaca
mahc/apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]