Seis binomios caninos entrenados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) se incorporaron a las labores de detección, vigilancia y contención del gusano barrenador del ganado en Veracruz, que, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) es uno de los estados estratégicos para frenar la dispersión de esta plaga en la movilización pecuaria nacional.

La dependencia informó que los lomitos ya operan en los Puntos de Verificación e Inspección Federal de Cosamaloapan y Paralelo 18, dos nodos clave por donde transita ganado con destino al centro y norte del país. En estos puntos, los caninos revisarán diariamente cargamentos provenientes del sureste, región considerada de riesgo por la presencia histórica del gusano barrenador.

A diferencia de la inspección visual tradicional, los perros están entrenados para marcar heridas con posible infestación activa, incluso cuando no hay signos evidentes externos, lo que permite reducir tiempos de revisión, aumentar la precisión diagnóstica y detectar casos tempranos antes de que el ganado continúe su ruta.

Según el Senasica, los binomios forman parte de la 76.ª generación egresada del Centro de Adiestramiento Canino del Senasica. Durante seis semanas recibieron entrenamiento intensivo para identificar olores asociados a plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria, así como productos de riesgo sanitario como carne, lácteos, frutas, plántulas y materia orgánica.

El equipo peludo alcanza niveles de efectividad superiores a los métodos convencionales, con márgenes mínimos de error, lo que los convierte en un apoyo clave para el personal veterinario que labora de forma permanente en los PVIF, hecho por el que su intervención es especialmente relevante en revisiones de alto volumen, donde el tiempo es un factor crítico.

A propósito de su incorporación, la Sader indicó que Veracruz juega un papel central en la estrategia nacional contra el gusano barrenador, al ser un estado de paso obligado para la movilización de ganado desde el sur-sureste hacia las principales zonas productoras y de engorda del país, por ello, el refuerzo en estos puntos busca contener brotes y evitar reintroducciones de la plaga en regiones ya controladas.

El operativo cuenta además con el respaldo del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, que colabora con personal humano, asistencia técnica y recursos para fortalecer la vigilancia sanitaria en la región.

En Cosamaloapan se integraron los binomios conformados por Aida Castillo Mercado con Izza, Luisa Raquenell Montero Rosas con Iwi, Isaac Ezequiel Romero López con Ikal y Mario Monge Cid con Indiana y en el PVIF de Paralelo 18 operan Ignacio Alejandro González Cruz con Igor y Alfredo Resendis Romero con Itzé.

mahc / apr