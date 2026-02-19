Cuautitlán Izcalli, Mex.— Elementos de la policía municipal detuvieron a un hombre y abatieron a otro, tras una persecución en la colonia Cofradía producto de un alertamiento por un intento de robo a una casa de empeño.

De acuerdo con lo informado por el Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, trabajadores del establecimiento lograron dar aviso sobre el intento de asalto; los sujetos amagaron con armas de fuego a los empleados para que entregaran los objetos de valor.

Al llegar los uniformados fueron recibidos a disparos por los delincuentes, por lo que procedieron a repeler la agresión e inició una persecución por calles de Cofradía 3.

Los dos hombres intentaron huir a bordo de una motocicleta; la persecución culminó en la glorieta de la avenida de los Valles, frente a una tienda de conveniencia, donde cayeron del vehículo.

Uno de los hombres quedó tendido en el asfalto y el otro corrió, hasta que fue alcanzado por los policías; este último recibió primeros auxilios por paramédicos y luego fue llevado por policías a un hospital en calidad de detenido.