La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró ayer que la Fiscalía General de la República (FGR) así como el gabinete de seguridad brindarán detalles, cuando sea pertinente, del caso de los mineros desaparecidos el pasado 23 de enero en el municipio de Concordia, Sinaloa.

Indicó que, en caso de que los trabajadores fueran víctimas de extorsión, se tiene que investigar. “Ayer [lunes] hubo una reunión con la Cámara de la Industria Minera —donde participaron la mayor cantidad de industrias mineras en el país— con el gabinete de seguridad para poder tener una relación mayor en caso de que vivan alguna situación de extorsión o de este tipo.

“No lo manifestaron en la reunión, es decir, no plantearon que hubiera un tema de extorsión en las minas. Eso no quiere decir que no vaya a ocurrir o que haya ocurrido en algún caso y, en todo caso se tiene que investigar”, expuso.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la presidenta dijo que el gabinete de seguridad ya tiene la relación directa con las empresas mineras para atender casos de extorsión o problemas de inseguridad.

“La Fiscalía General de la República está en la investigación y ellos son quienes tienen que informar... buscamos que puedan, en el momento que así se permita la investigación, dar mayor información”, agregó.