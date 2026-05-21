Culiacán. - En el ataque a un grupo de personas que cenaban la noche del miércoles pasado en un puesto de hamburguesas en la sindicatura de Aguaruto, en el que resultaron heridos dos elementos de la Guardia Nacional y dos civiles, se reportó el fallecimiento de una de las víctimas, presuntamente es un elemento federal.

Los datos que se conocen es que la madrugada de este jueves, en un hospital privado, se notificó el fallecimiento de uno de los cuatro lesionados en dicho atentado, el cual por las características se presume que se trata de un elemento de la Guardia Nacional.

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Según los datos que se conocen, personas armadas dispararon contra las personas que se encontraban cenando en un puesto semifijo de hamburguesas, ubicado en la calle Avellana, de la sindicatura de Aguaruto, en la parte poniente de la capital del estado.

Las autoridades no han dado a conocer el móvil de este ataque, en el que dos elementos de la Guardia Nacional y dos personas del sexo masculino que se encontraban en dicho negocio resultaron lesionados.