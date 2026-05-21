Culiacán. - La detención del pugilista Omar Chávez Carrasco, hijo del excampeón mundial de box en tres distintas divisiones, Julio César Chávez, se derivó de una denuncia en su contra por el delito de violencia intrafamiliar y lesiones, por lo que había sido requerido por un juez y este no atendió a su presentación.

Este permanecerá en prisión preventiva oficiosa en el centro penitenciario de Culiacán hasta el próximo lunes 25 de mayo, fecha en que se celebrará la continuación de la audiencia inicial, en la que se definirá su situación legal.

La información que ha trascendido sobre la situación del hijo de la leyenda del boxeo mundial es que este fue denunciado por violencia intrafamiliar y lesiones, por lo que había sido requerido por el juez. Al no atender los llamados, se libró una orden de aprehensión que fue ejecutada la mañana del pasado miércoles.

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Se conoció ese día que Omar Alonso Chávez Carrasco fue ingresado al centro penitenciario de Culiacán, luego de ser detenido por la Policía Estatal Preventiva en la sindicatura de Aguaruto, en la parte poniente de la capital del estado.

Según el Registro Nacional de Detenciones, el hijo de la leyenda boxística fue detenido por la mañana por la carretera Culiacán-Navolato, sin que se diera mayores detalles de dicha acción de la autoridad.

De acuerdo al parte informativo, se describe a Omar Alfonso como una persona del sexo masculino de un metro 80 centímetros de estatura, tez morena clara, cabello corto castaño, complexión delgada, ojos cafés y viste camisa de manga larga, con botones en color azul y pantalón de mezclilla y tenis color negro.