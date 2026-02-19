Más Información

Sheinbaum: Fuerzas Armadas garantizan que México decida su destino ante presiones globales; nacieron para defender la soberanía, dice

"Intoxicación alimentaria", principal línea de investigación en menores poblanos: fiscal; niña que dio positivo a fentanilo sufrió convulsiones

Militares que golpean a joven en Peribán, Michoacán, ya están bajo custodia; serán sancionados

Mueren alumna del Colegio de Bachilleres 2 y chofer de transporte público tras ataque en Acapulco; otra menor resulta herida

Asesinan a "El Pato" dentro de deportivo en Jardín Balbuena; investigan ataque en Venustiano Carranza

Elba Esther debe pagar 19 mdp en ISR; Corte rechaza revisar amparo a su favor por adeudo fiscal

Salamanca, Gto.- Las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y elementos federales lograron la detención de Moisés Soto Bermúdez, líder del grupo “Los Marros” del, y de dos de sus compinches, por la masacre de la comunidad Loma de Flores, Salamanca, en donde murieron once personas y doce resultaron lesionadas.

Los presuntos asesinos fueron capturados la tarde-noche de este 18 de febrero de 2026, en la comunidad Cerrito de las Yerbas, del municipio de Villagrán; con ellos suman por su probable responsabilidad en el multihomicidio, informó una fuente cercana a investigaciones de inteligencia de la dependencia.

En un comunicado, la SSyP detalló que logró aprehender “al presunto líder de la célula que materialmente realizó el ataque contra civiles”.

“Moisés N” fue identificado por la dependencia como presunto líder de una célula con operaciones en los municipios de Salamanca, Irapuato, Celaya y localidades aledañas. “De acuerdo con las investigaciones, esta persona sería el probable autor material del ataque armado en la comunidad Loma de Flores”.

También detuvieron a Jorge Gabriel N y Margarita N, ambas personas son señaladas de presuntamente facilitar la logística del ataque y la huida del grupo de criminales.

En el lugar, aseguraron armas, droga y equipo táctico.

Los tres presuntos criminales fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que encabezará los trabajos de procuración de justicia y garantizando la reparación del daño a las víctimas y sus familiares.

El resultado de las detenciones es producto de una acción estratégica coordinada derivada de tareas de inteligencia e investigación, "y se ejecutó sin realizar un solo ”, acotó la SSyP.

En la acción participaron integrantes del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y las Federales, las fiscalías estatal y General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia.

