Con cuadro de su tocayo, Marx deja la oficina de la SEP y toma el Metro; niega moches y malos tratos a trabajadores

Tras casi 100 horas atrincherado, sale Marx Arriaga de la SEP tras notificación de despido; "¡no estás solo!", le gritan

Auditoría advierte presuntos actos de corrupción en Pemex; son por más de 2 mil mdp

Sube a 31 fallecimientos por sarampión en México; van 9 mil 850 contagios

Se mantiene la contingencia ambiental en el Valle de México; hay alta radiación solar y temperatura superior a 28 grados

Marx Arriaga, denunciado por maltratos y de pedir moches en la SEP

Auditoría Superior confirma presuntos actos de corrupción en el INAI; detecta turismo de comisionados y contratos irregulares

Fiscalía de Zacatecas confirma que Ángela Aguilar y Christian Nodal presenciaron enfrentamiento armado; "ellos no fueron el blanco", aclara

ASF detecta pagos en exceso por 87.8 mdp en Tren Maya; irregularidades se concentran en el Tramo 4

Marx Arriaga fuera de la SEP; 5 cartones que retratan la polémica de los libros de texto gratuitos

Grecia Quiroz presenta denuncia contra Leonel Godoy, Raúl Morón e Ignacio Campos; los acusa de participar en asesinato de Carlos Manzo

"Yo no estigmatizo, cumplo con la Ley", Rojo de la Vega responde a Sheinbaum; reporta 11 denuncias por agresiones en San Cosme

Un día después del en un partido de hockey en Rhode Island en el que una persona mató a otras dos e hirió a tres, antes de quitarse la vida, se dieron a conocer más detalles de lo que, de acuerdo con las autoridades, fue una tragedia relacionada con un conflicto familiar.

Ava Dorgan, de 20 años, dijo al diario The Boston Globe que la persona que llegó al partido de hockey en Pawtucket y abrió era su padre, Robert Dorgan.

Las víctimas fatales eran Rhonda y Aidan Dorgan, madre y hermano, respectivamente, de Ava, y exesposa e hijo de Robert. Los padres de su madre, Linda y Jerry Dorgan, así como un amigo de su madre, resultaron heridos y están hospitalizados.

“Mi padre fue el tirador. Disparó a mi familia. Y ahora está muerto”, dijo Ava al Boston. Afirmó además que tenía problemas de salud mental y estaba “muy enfermo”. Ella no se encontraba en el lugar en el momento del tiroteo, que ocurrió la tarde del lunes, cuando la familia asistía al partido de hockey de otro de los hijos de Robert, quien resultó ileso.

“Realmente no quiero que se sepa mucho al respecto. Solo quiero que sepan que eran mi mamá, mi hermano y mi papá”, dijo Ava Dorgan al medio. Señaló que, en los últimos años, la relación con su padre no era cercana.

Las autoridades no han confirmado los nombres de las víctimas ni su relación con el sospechoso, pero sí que un amigo de la familia está entre los heridos.

La jefa de policía de Pawtucket, Tina Goncalves, detalló que las tres víctimas heridas se encuentran en estado crítico en el hospital. Explicó que un “buen samaritano” no identificado intervino y llevó el ataque “a un final rápido”. No dio detalles.

Según Ava, su padre trabajaba en barcos y nunca había hecho nada violento en el pasado. Ella no sabía que su papá tenía armas.

De acuerdo con medios estadounidenses, el autor del tiroteo, de 56 años, era transgénero y también se hacía llamar Roberta Dorgan o Roberta Esposito. Goncalves señaló que murió en el lugar de los hechos por una herida de bala autoinfligida. Calificó el tiroteo como una “disputa familiar” que seguía bajo investigación.

Registros judiciales muestran que Rhonda Dorgan solicitó el divorcio de Robert Dorgan en febrero de 2020. El divorcio se formalizó en junio de 2021, según los registros judiciales.

Robert Dorgan era una persona transgénero que se hacía llamar Roberta Dorgan o Esposito. (17/02/26) Foto: LA NACIÓN
Robert Dorgan era una persona transgénero que se hacía llamar Roberta Dorgan o Esposito. (17/02/26) Foto: LA NACIÓN

Según el Boston Globe, Robert Dorgan se unió al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en abril de 1988 y luego fue dado de baja prematuramente en julio de 1988. Su baja “es indicativa de que el carácter de su servicio era incongruente con las expectativas y estándares del Cuerpo de Marines”, dijo el portavoz de los marines, el mayor Jacoby Getty al medio.

Registros judiciales muestran al menos dos demandas contra Dorgan en 2016 por manutención infantil.

Amanda Wallace, quien se identifica como hijastra de Rhonda, creó una página en la plataforma GoFundMe para ayudar a su familia con los gastos.

“Ava, que está estudiando enfermería, y Colin, un estudiante de último año de secundaria de 17 años, se enfrentan ahora al futuro sin sus padres y su hermano mayor”, señala Amanda en la página. “El camino por delante está lleno de incertidumbre y retos financieros. Sin sus padres, Ava y Colin necesitarán ayuda para cubrir los gastos básicos y los costos de continuar su educación”, añade. Hasta el momento, la campaña ha recaudado 103 mil 620 dólares.

